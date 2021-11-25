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可愛炸裂！Guess復刻經典小熊圖騰 毛毛後背包讓人失心瘋

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Guess在這季推出小熊Bear系列服飾與配件。圖／Guess提供
Guess在這季推出小熊Bear系列服飾與配件。圖／Guess提供

美式休閒時尚品牌Guess復刻自家35年前曾推出的小熊圖騰，並運用在多款秋冬新品上，帶出溫暖氛圍，同時還兼具超萌魅力，其中的熊型毛毛後背包，更是可愛炸裂！無獨有偶，Gap也將品牌吉祥物「布萊納小熊」打造成公仔系列，只送不賣。

Guess在這季推出小熊Bear系列靈感來自品牌在80年代中期曾有過的設計。 小熊圖騰最初是使用在經典圓領衫，當時就受到許多人的喜愛及支持。 經過約35 年後，Guess回歸經典再度推出了全新Bear系列服飾與配件，而且為了重現小熊的特色，還結合絨毛材質，並提供多層次穿法。 經典牛仔外套以及毛衣上的刺繡和印花，既立體又兼具溫暖質感。男裝系列包含條紋上衣和圓領衫，並有翻皮草牛仔外套可搭配。 ；女裝款式則提供合身T恤、連帽上衣等。不僅如此，這系列配件更是超萌，Guess使用絨毛打造出托特包和後背包，還把小熊造型融入其中，讓人忍不住直呼「好可愛！」

Guess在這季推出小熊Bear系列服飾與配件。圖／Guess提供
Guess在這季推出小熊Bear系列服飾與配件。圖／Guess提供

而Gap至11月28日至全台門市或官網，消費滿1,800即可以獲得一只，品牌吉祥物布萊納小熊公仔，隨機不挑款，還有5%機率可以抽到隱藏款「布萊納熊寶寶」，數量有限，送完為止。同時，Gap推出電繡及布章款式，讓喜愛公仔的消費者也能在衣服上呈現Q萌的布萊納小熊。

Guess小熊Bear系列2,690元。圖／Guess提供
Guess小熊Bear系列2,690元。圖／Guess提供

Guess為了推出小熊Bear系列服飾與配件，還在Att 4 Fun打造巨型夾娃娃機。圖／Guess提供
Guess為了推出小熊Bear系列服飾與配件，還在Att 4 Fun打造巨型夾娃娃機。圖／Guess提供

Guess小熊Bear系列女裝上衣2,090元。圖／Guess提供
Guess小熊Bear系列女裝上衣2,090元。圖／Guess提供

Gap將品牌吉祥物「布萊納小熊」打造成公仔系列，只送不賣。圖／Gap提供
Gap將品牌吉祥物「布萊納小熊」打造成公仔系列，只送不賣。圖／Gap提供

Gap推出品牌吉祥物布萊納小熊繡及布章款式。圖／Gap提供
Gap推出品牌吉祥物布萊納小熊繡及布章款式。圖／Gap提供

Guess小熊Bear系列男裝翻皮草牛仔外套5,490元。圖／Guess提供
Guess小熊Bear系列男裝翻皮草牛仔外套5,490元。圖／Guess提供

品牌 Gap

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