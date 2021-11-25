沈文程將快閃高雄樂齡展 力邀12月11日高流一同飆歌！

年底迎接各大活動，不僅台北熱鬧，高雄活動也是不少！本月26日至28日將在高雄展覽館登場的「2021亞洲樂齡智慧生活展」以「人」為使用者思考核心，透過不同展區扣連主題提倡暖心陪伴、樂活樂齡人生。

其中這次展出的攤位中還有即將在12月11日高雄流行音樂中心海音館演出的「BACK TO 70'S 西洋金曲演唱會」(攤位碼A121)，此場演唱會眾星雲集，由重量級巨星沈文程、黃大煒、潘越雲、還有王若琳等資深實力派歌手接力演唱70年代經典西洋金曲，保證帶觀眾彷彿回到70年代享受最放鬆的一晚！

樂齡展主辦單位也特別邀請金曲歌王「沈文程」於11月28日現身樂齡展，讓沈老爺提早感受南台灣的熱情，同時也希望青銀共享、身生不息，「BACK TO 70'S 西洋金曲演唱會」老少咸宜，每首都是經典中的經典，膾炙人口，沒有無法融入的問題，非常鼓勵闔家前往，演唱會門票在樂齡展現場不只買得到，主辦單位還提供展場限定的佛心價供民眾搶購！