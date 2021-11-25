牛排教父愛上日本米！Top Cap Steakhouse獨家套餐開催

當牛排教父愛上日本米，會產生什麼火花？來自日本、並代表日方促進日本米海外出口與推廣米食文化的「全日本大米及大米相關食品出口促進協會」（Japan Rice and Rice Industry Export Promotion Association，以下簡稱JRE）與牛排教父鄧有癸主廚旗下牛排館——台北新光三越信義新天地A4的Top Cap Steakhouse攜手，於12月1日起至12月15日為期兩週，推出「日本米生活」美食週限定套餐，每套2980元+10%，限量400套，前200名享有贈送二款特色清酒搭餐的品飲服務。

套餐跳脫過往Top Cap Steakhouse風格，首度結合米食入饌，精選2款日本清酒，以及日本檢定最高「特A」級別日本米、米菓與無麩質米製義大利麵，以和洋混搭的概念，發展出發酵、烘烤與炒煮等多元表現方式，打開米食製品的無限可能。

吳曉芳主廚表示：「米製品至今已蛻變為不只是主食的角色，也能扮演畫龍點睛的靈魂食材，在樸實的風味中感受到米食發展的廣度與深度。」

套餐前菜以肉質帶有酸度的嫩煎鮪魚，搭配義大利摩德納Enzo法拉利博物館選為官方指定清酒酒款的「人氣一黃金人氣純米大吟釀」。吳曉芳主廚除了以日式稻草燒烹調鮪魚，還加了柚子胡椒融合昆布泥，藉此讓清酒風味更突出。

針對無麩質義大利螺旋麵，吳曉芳主廚特別修剪成半，刻意與小尺寸的蔬菜圓丁搭配，並加入伊比例火腿引領出肉的旨味，透過法式澄清雞湯來呈現，成功營造出米麵的精緻感。

油脂豐富的A5紐約客和牛牛排，搭配來自知名天吹酒造的日下無雙純米60清酒，讓和牛的鮮甜旨味更加靈動鮮活。

日式炒飯則透過鐵板料理的手法呈現，讓秋田小町米吸入飽滿的洋蔥、青椒、培根等豐富氣味，再以日式醬油混調些許香油提味，搭配上以墨西哥辣椒與洋蔥所製作出的salsa醬，讓日式炒飯在鹹香之際更多了酸辣口感。

擁有與台灣麻糬不同風格口感的蓬鬆名人黑芝麻麻糬，也在套餐中首次在台登場；以100%日本國產稻米製作，擁有濃郁芝麻香氣，口感輕盈入口即化。吳曉芳主廚藉以芝麻風味的濃厚特色，搭配紫蘇、草莓醬汁以及草莓蛋白餅，藉著酸甜清爽的醬汁跳脫麻糬原有的樸實風格。