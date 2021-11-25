手上的好氣質 高級鐘表藍色面盤風潮再啟
有別於傳統的黑色，沈穩的藍色已在近年成為時裝、精品甚至高級鐘表的經典「定番」色，近來並有寶珀（Blancpain）、格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）、沛納海（PANERAI）發表多款藍色面盤時計，各擁美學一片天。
日前甫於101舉辦「五十噚攝影特展」的Blancpain，其Air Command飛返計時碼表訴諸「陸、空」兩棲。其外圈的倒數分鐘刻度，將有利於飛行員或配戴者計算返航航程的時間，而內側的測速儀刻度則可量測地面任一物體的移動速度，可分別進行陸地或空中的兩種運算。表款使用的F388B型自動上鍊機芯並具備飛返計時碼表功能，並乘載於二三級鈦打造的42.5毫米表殼內，兼顧而耐用，其表款靈感並來自一只1950年代的骨董作，風格懷舊。
同樣具備飛返計時功能的Glashutte Original，則有一只新作Seventies Chrono。除了具備德式風格的雙位數獨立顯示轉盤「大日曆（Big Date）」顯示，37-02自動上鍊機芯並具備70小時動能，而動力儲存再藏於兩點鐘方向的積分盤中，一如日耳曼民族的低調務實個性。
沛納海（PANERAI）的Luminor Marina Quaranta PAM01270則訴諸簡約、經典設計，魚雷形小秒針、三明治面盤、護橋式表冠都是品牌設計招牌DNA，但精鋼表殼悄悄從過往的42或44毫米，改為40毫米，成功塑身。沛納海一度在15年前引領一波「大表」風格，這回竟然逆向操作，讓表款同時兼容於女仕或男性手腕，會否將帶動另一波「減碼」風潮？且讓人拭目以待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言