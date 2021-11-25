手上的好氣質 高級鐘表藍色面盤風潮再啟

有別於傳統的黑色，沈穩的藍色已在近年成為時裝、精品甚至高級鐘表的經典「定番」色，近來並有寶珀（Blancpain）、格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）、沛納海（PANERAI）發表多款藍色面盤時計，各擁美學一片天。

日前甫於101舉辦「五十噚攝影特展」的Blancpain，其Air Command飛返計時碼表訴諸「陸、空」兩棲。其外圈的倒數分鐘刻度，將有利於飛行員或配戴者計算返航航程的時間，而內側的測速儀刻度則可量測地面任一物體的移動速度，可分別進行陸地或空中的兩種運算。表款使用的F388B型自動上鍊機芯並具備飛返計時碼表功能，並乘載於二三級鈦打造的42.5毫米表殼內，兼顧而耐用，其表款靈感並來自一只1950年代的骨董作，風格懷舊。

同樣具備飛返計時功能的Glashutte Original，則有一只新作Seventies Chrono。除了具備德式風格的雙位數獨立顯示轉盤「大日曆（Big Date）」顯示，37-02自動上鍊機芯並具備70小時動能，而動力儲存再藏於兩點鐘方向的積分盤中，一如日耳曼民族的低調務實個性。