李安電影《飲食男女》改編音樂劇搬上衛武營國家藝術文化中心

聶雲（飾演老朱）與韓國演員金仁馨（飾演二女兒家倩）重現經典電影畫面。圖／天作之合劇場提供

電影《飲食男女》1994年上映後獲得無數感動，更是李安早期成名的代表作之一。今年12月天作之合劇場改編音樂劇第三度重新搬上北中南國家級劇院，帶著五萬多名觀眾的好評口碑，將進行暫別舞台的最終回巡演。劇團再次請來藝人聶雲、楊奇煜、台灣音樂劇女伶張世珮及多位專業演員聯手，與韓國音樂劇演員金仁馨搭檔演出，這次台韓實力演員攜手合作，必然撞出新火花，演繹電影中許多經典場景，以華麗肢體語言與有溫度的歌聲，突破電影中沉默的親情，為《飲食男女》注入21世紀新風貌，讓第一次觀賞或曾經看過電影的人，有著同樣的揪心，也能有不同的驚喜。

「引用《飲食男女》經典橋段與對白，延伸老朱最動人的內心世界，帶領觀眾穿越時光的感動。」天作之合劇場藝術總監冉天豪表示，取得版權後花了大約兩年之間修改文本，加上電影手法與音樂劇呈現完全不同，將經典橋段搬上檯面更是考驗功力與專業，不管是姊代母職，造成親人壓力爆表的家珍，或是電影中最戲劇的高潮片段，老朱邀請梁家母女做客卻成了荒腔走板的飯局，劇團試圖把電影場景音樂劇化，讓劇情進展貼合歌曲發展，用貼切歌詞唱出每位人設的心聲。

「有沒有一道菜，喚起你心中專屬於家的樣子」電影《飲食男女》在各個場景中端出一道道菜餚，冉天豪強調，為了讓觀眾體會故事中東方人特有的飲食文化，不論是劇情中的隱喻，或是實際上的聽覺、視覺感官中，四處埋入飲食線索，營造出劇場感的呈現方式，同時也邀請身為三個孩子的老爸藝人聶雲，用醇厚的嗓音與全心全意投入的情感，詮釋出符合當代父親的「老朱」形象。

音樂劇仍保留電影的靈魂，細膩描繪出「飲食男女，人之大欲」的精神。上半場緊湊的劇情刻出同一屋簷下父女和手足之間的矛盾與衝突，讓餐桌上滿桌的美味菜餚吃起來依舊無味艱澀，搭配現場樂團，帶領觀眾省思「何為家的味道」。舞台則是以「旋轉舞台」呈現多方視角，讓觀眾可以從三面舞台完整體驗各個角色上的情感表達和肢體語言。這次演出也挑戰西方音樂劇手法：Dream Ballet（夢幻芭蕾），藉由老朱的繽紛夢境開啟下半場全劇高潮，表達家人之間的諒解，同時面對自己的真實情感。

傳承李安電影故事核心，演員們用音樂劇演出「家」的滋味！攝影／蔡育志