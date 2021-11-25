IKEA敦北小巨蛋店新開幕！加強家飾區、自助點餐拚外帶

IKEA再度重返敦北商圈，原本敦北店在2021年4月26日宣布結束營業，要離開23年的店面，但沒想到IKEA在原址再度復活，並開出「台北城市店－小巨蛋」，將於11月30日開幕，而店舖內裝也更新，少了展示間，強化家飾品，並用展示牆面來展現收納巧思。而餐飲也是該店的重點，如首度打造的Live Kitchen Show，會有專人教學烹調，另也首度推出自助點餐機，方便上班族外帶餐點。

IKEA的台北城市店－小巨蛋，在整體空間上，看準北漂族、租屋族的需求，因此強化家飾空間，更方便購買，但現場沒有設定大型家具取貨與取消倉庫，另外低價產品則用彩色標籤，讓視覺上更豐富，也附有QRcode，可以線上購買。

餐廳則是此次重點，首度增設Grab & Go自助點餐機，可在冷藏櫃挑選美食後，快速使用結賬，也可購買美食小站的商品，在專屬通道取餐。另個亮點則為Live Kitchen Show，平日17～19點、假日11～13點，有專人示範分享，簡單步驟料理瑞典美食。