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不只是畢卡索的愛！佳士得Françoise Gilot才女個展

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
「畫家們」，163.5 x 131公分，1952年作，描繪了畢加索和她自己，在一旁的還有畫家Pierre Gastaud、以及Édouard Pignon，展現了畢加索將吉洛描繪成和平鴿的場景。圖／佳士得提供
「畫家們」，163.5 x 131公分，1952年作，描繪了畢加索和她自己，在一旁的還有畫家Pierre Gastaud、以及Édouard Pignon，展現了畢加索將吉洛描繪成和平鴿的場景。圖／佳士得提供

傳奇的女性藝術家弗朗索瓦絲吉洛（Françoise Gilot）最為人所知的事蹟是在21歲時與大她40歲的畢卡索相戀，兩人交往10年間她為畢卡索誕下一雙兒女。兩人分手後畢卡索運用影響力在藝術界封殺她，1964年她出版的回憶錄「Life with Picasso」讓畢卡索甚至與親生子女決裂。

雖然感情轟轟烈烈，但才華洋溢的吉洛其實藝術之路相當順遂。她在與畢卡索分手後於1960年代起經常前往美國，開展人生和藝術生涯的新篇章，並於1970年移居美國，開始涉獵不同的創意領域，包括繪畫、版畫及寫作等，也探究抽象與具像之間的創意張力，並於1970年間舉行多場博物館展覽。1990年吉洛獲法國文化部頒授法國榮譽軍團騎士勳章，並2009年獲法國政府頒授法國榮譽軍團軍官勳章。吉洛的作品現藏於各地著名博物館，包括紐約現代藝術博物館、紐約大都會藝術博物館、特拉維夫藝術博物館及巴黎現代藝術博物館等。

無疑，吉洛與畢卡索對彼此的藝術創作影響極深，可以說一起見證歐洲現代藝術最輝煌的時期。在2021年11月26日吉洛百歲生辰當日，佳士得（Christie’s）將與知名藝廊HomeArt在香港會議展覽中心為「弗朗索瓦絲吉洛：百年風華」展覽揭開序幕，展覽採預約制，展出作品橫跨1940至2010年代，是亞洲觀眾相當難得的機會。

Françoise Gilot攝於2011年於她為在曼哈頓的工作室。圖／佳士得提供
Françoise Gilot攝於2011年於她為在曼哈頓的工作室。圖／佳士得提供
「白雲」，100 x 81.5公分，2014年作，圖／佳士得提供
「白雲」，100 x 81.5公分，2014年作，圖／佳士得提供
「靜物與修枝剪」，45.8 x 54.8公分，1952年作，靜物畫經常被視為吉洛當時人生階段的半自傳式作品。圖／佳士得提供
「靜物與修枝剪」，45.8 x 54.8公分，1952年作，靜物畫經常被視為吉洛當時人生階段的半自傳式作品。圖／佳士得提供
「藍色研究」，147 x 115.2公分，1953年作，這幅自畫像華麗而大膽地展示她當時的自我意識。圖／佳士得提供
「藍色研究」，147 x 115.2公分，1953年作，這幅自畫像華麗而大膽地展示她當時的自我意識。圖／佳士得提供
將登上12月1日香港晚拍的「生生不息的森林」，130 x 80.7公分，1977 年作，估價300萬港元起。圖／佳士得提供
將登上12月1日香港晚拍的「生生不息的森林」，130 x 80.7公分，1977 年作，估價300萬港元起。圖／佳士得提供

畢卡索 博物館 法國

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