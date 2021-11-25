不只是畢卡索的愛！佳士得Françoise Gilot才女個展

傳奇的女性藝術家弗朗索瓦絲吉洛（Françoise Gilot）最為人所知的事蹟是在21歲時與大她40歲的畢卡索相戀，兩人交往10年間她為畢卡索誕下一雙兒女。兩人分手後畢卡索運用影響力在藝術界封殺她，1964年她出版的回憶錄「Life with Picasso」讓畢卡索甚至與親生子女決裂。

雖然感情轟轟烈烈，但才華洋溢的吉洛其實藝術之路相當順遂。她在與畢卡索分手後於1960年代起經常前往美國，開展人生和藝術生涯的新篇章，並於1970年移居美國，開始涉獵不同的創意領域，包括繪畫、版畫及寫作等，也探究抽象與具像之間的創意張力，並於1970年間舉行多場博物館展覽。1990年吉洛獲法國文化部頒授法國榮譽軍團騎士勳章，並2009年獲法國政府頒授法國榮譽軍團軍官勳章。吉洛的作品現藏於各地著名博物館，包括紐約現代藝術博物館、紐約大都會藝術博物館、特拉維夫藝術博物館及巴黎現代藝術博物館等。