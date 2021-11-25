富藝斯保利香港秋拍Richter領銜 大型博物館級草間彌生
由國際拍賣行富藝斯（Phillips）與保利拍賣聯合推出的「二十世紀及當代藝術和設計」香港秋季拍賣日晚拍將於下週11月29日至30日舉槌，領銜之作為全球藏家熱愛的德國藝術大師Gerhard Richter作品「燭光」，而印象派代表人物克勞德莫内（Claude Monet）及雕塑之父羅丹作品也是於此際首度登上富藝斯於香港的拍賣。台灣藏家最欣賞的日本藝術家之一草間彌生，以及近來以「大眼仔」公仔爆紅的西班牙藝術家哈維爾卡列哈（Javier Calleja）都有一系列多件做尹屎盎拍，是絕佳入手機會。
Gerhard Richter的「燭光」作於1984年，不論標題或視覺都令人聯想到藝術家於1982至1983年間所創作、使他成為身價最高在世藝術家之一的標誌性「蠟燭」系列作品，是他開始探索抽象藝術的美學潛力之關鍵時期的重要作品之一。另一亮點拍品包括印象派代表人物莫内在1883年創作的「瓷瓶中的罌粟花」則與它現為鹿特丹博伊曼斯范伯甯恩美術館永久收藏之姊妹作品「罌粟花瓶」一樣，以當時藝術家在吉維尼花園內種植的獨特東方罌粟花為主角。
本季一系列草間彌生橫跨不同時期的標誌性佳作，亮點之一為首登拍場的美術館等級大型軟雕塑「複述」，共由120個盒子軟雕塑組成，每個盒子內的軟雕塑各有不同，均是獨一無二，而且每個盒子都單獨有草間的簽名，收藏者可以自由的排列組合，每個盒子也可以單獨是一件藝術品。作品展現了草間彌生創作中「不斷重複」的意象之個人特色，過去十多年來一直為同一私人收藏。另有包括圓點及網紋元素佳作「無限網（OPRT）」等作品上拍。
而今起陸續登場的各門類拍賣，蔚為話題的還包括星期六將舉行的兩場珠寶拍賣，其中「重要中東私人珍寶收藏」現場拍賣，以及即日起至12月2日期間於線上舉辦的「贊比亞瑰寶：非凡祖母綠珍藏」兩場珠寶拍賣，都是來自單一藏家的私人珍藏。這位熱愛珠寶的收藏家逾30年的精心收藏，共囊括逾170件珍稀鑽石、寶石、珠寶首飾及珠寶時計，亮點包含一組未經加熱處理的「緬甸鴿血紅」天然紅寶石鑽石套裝、一枚7.07克拉D色完美無瑕鑽石戒指、以及一套未經過加熱處理的緬甸天然藍寶石鑽石套裝。
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