全台限量9696份！NENE「泰式西拉差炸雞」香辣上桌
來自韓國的連鎖炸雞「NENE Chicken」為慶祝登台3週年，自12月1日起將首度推出充滿泰式風情的「泰式西拉差炸雞」，擁有甜辣辛香的開胃滋味，全台限量9,696份，售完為止。另外NENE也預告，將再於12月開設中壢元化店、三重文化店，增添在地民眾用餐的方便性。
西拉差醬源自泰國的西拉差小鎮，最初作為海鮮餐廳的沾醬，但憑藉著香辣刺激的滋味，成為東南亞料理的代表性調味醬料之一。過去NENE炸雞曾於韓國推出過泰式西拉差炸雞，成功引起網路討論熱潮，本次也正式於台灣限時限量登場。
「泰式西拉差炸雞」隨盒均配有特製西拉差醬，以獨特的甜、辣與辛香料風味，為炸雞帶來豐富的層次滋味，還有解膩的效果。同時並搭配有酥脆薯塊，更添口感變化與飽足感，每份500公克399元，1,000公克669元，加價40元，則可升級為半半或半半半口味。另外在誠品南西店並獨家推出「西拉差無骨炸雞」，每份439元。
NENE炸雞也預告，將於12月11日、18日分別開設「中壢元化店」與「三重文化店」，屆時在台總店數也將達到32間。另外為慶祝3週年，也攜手MyMusic推出「Melon Music Awards」線上頒獎活動抽獎活動，有機會獲得VIP資格，可以在活動會場跟著其他粉絲一同收看直播頒獎並享受NENE炸雞，更添互動與樂趣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言