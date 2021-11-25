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全台限量9696份！NENE「泰式西拉差炸雞」香辣上桌

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
NENE炸雞推出全新口味「泰式西拉差炸雞」，每份399、669元。記者陳睿中/攝影
NENE炸雞推出全新口味「泰式西拉差炸雞」，每份399、669元。記者陳睿中/攝影

來自韓國的連鎖炸雞「NENE Chicken」為慶祝登台3週年，自12月1日起將首度推出充滿泰式風情的「泰式西拉差炸雞」，擁有甜辣辛香的開胃滋味，全台限量9,696份，售完為止。另外NENE也預告，將再於12月開設中壢元化店、三重文化店，增添在地民眾用餐的方便性。

西拉差醬源自泰國的西拉差小鎮，最初作為海鮮餐廳的沾醬，但憑藉著香辣刺激的滋味，成為東南亞料理的代表性調味醬料之一。過去NENE炸雞曾於韓國推出過泰式西拉差炸雞，成功引起網路討論熱潮，本次也正式於台灣限時限量登場。

「泰式西拉差炸雞」隨盒均配有特製西拉差醬，以獨特的甜、辣與辛香料風味，為炸雞帶來豐富的層次滋味，還有解膩的效果。同時並搭配有酥脆薯塊，更添口感變化與飽足感，每份500公克399元，1,000公克669元，加價40元，則可升級為半半或半半半口味。另外在誠品南西店並獨家推出「西拉差無骨炸雞」，每份439元。

NENE炸雞也預告，將於12月11日、18日分別開設「中壢元化店」與「三重文化店」，屆時在台總店數也將達到32間。另外為慶祝3週年，也攜手MyMusic推出「Melon Music Awards」線上頒獎活動抽獎活動，有機會獲得VIP資格，可以在活動會場跟著其他粉絲一同收看直播頒獎並享受NENE炸雞，更添互動與樂趣。

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