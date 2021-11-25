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來吃木瓜粽、木瓜油飯！山上區產業文化活動本周六登場

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
山上區產業文化活動將在本周六於山上花園水道博物館小型停車場登場。記者鄭維真／攝影
山上區產業文化活動將在本周六於山上花園水道博物館小型停車場登場。記者鄭維真／攝影

山上區產業文化活動將在本周六於山上花園水道博物館小型停車場登場，今年區公所結合當地農民、地方觀光資源，以山上鮮採水果、特色小吃美食、公車輕旅行為主題，並提供1千份美食小吃給遊客試吃。

台南市長黃偉哲表示，水道博物館為南台灣熱門的出遊景點之一，已經吸引超過百萬人次的觀光客，這次以產業文化活動搭配山上區178美食店家，推出人文美食輕旅行，遊客可搭乘山博行公車，前往大內南瀛天文館、山上花園水道博物館、左鎮化石館，吃木瓜與農村美食，帶動在地觀光人氣與買氣。

山上區長余基吉說，27日活動現場將販售在地農友鮮甜水果，包括木瓜、芭樂、火龍果、香蕉等，還有木瓜粽、木瓜油飯、土豆碗粿等農村傳統美食。另外，也有以傳統的粉薯、樹薯、薑黃等食材製作出的農家飲食文化，希望透過美食讓更多年輕人認識農村文化。

為推廣山上美食與觀光，區公所特別提供1千份美食小吃讓遊客品嘗試吃，公所表示，由於目前仍是防疫期間，戶外大型活動因人潮多，較難維持社交距離，請參與民眾全程戴口罩。

山上區產業文化活動將在本周六於山上花園水道博物館小型停車場登場。記者鄭維真／攝影
山上區產業文化活動將在本周六於山上花園水道博物館小型停車場登場。記者鄭維真／攝影

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