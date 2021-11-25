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肉盤全面加大！「黑毛屋」首度插旗新竹 免費送寶寶餐
乾杯集團旗下的日式和牛鍋物「黑毛屋」近期首度進軍新竹，插旗遠東巨城購物中心。為慶祝新店開幕，11月26日前，還可享肉量免費升級優惠。
黑毛屋以日式涮涮鍋、壽喜燒，以及具有地方特色的水炊鍋、摩滋鍋等4種鍋物湯底為基礎，並搭配上A4～A5日本和牛、西班牙Bellota伊比利豬、澳洲和牛小腸與雲林產黑羽土雞等食材，推出一系列鍋物料理，並依照肉量區分價格。主打商品「日本和牛 & 西班牙Bellota伊比利豬 雙拼鍋物套餐」，一次就能品嚐到兩種肉品，每份630元起；搭配上黑羽土雞的水炊鍋，能夠品嚐到充滿膠質的濃郁雞湯，每份580元起；主打澳洲和牛牛小腸的摩滋鍋，同樣每份580元起。
甫開幕的黑毛屋新竹巨城店乃是品牌在台第5間門市，也是首度進駐新竹，規劃45坪空間，共計56席，並同樣維持日式和風裝潢風格。為慶祝新店開幕，即日起至11月26日期間，凡點購輕量肉品（110公克），可免費升級標準份量（165公克）；點購標準份量（165公克），可免費升級大盛份量（220公克），現省110～130元，為民眾冬季吃鍋的時光更添滿足感。
此外，為打造親子友善環境，全台黑毛屋門市除了兒童椅之外，並增設畫筆畫紙提供給小朋友盡情繪畫；凡為KANPAI GO！CLUB會員，攜130公分以下兒童進場，還可免費獲得「可愛熊貓飯糰」或「烏龍麵」寶寶餐點一份。
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