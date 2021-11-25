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全民護盤 農糧署：鳳梨明年推減產 釋迦蓮霧暫無規畫
今年中國大陸對台鳳梨、蓮霧、鳳梨釋迦下禁令，農委會農糧署認為，今年國內強力促銷、海外開拓市場，整體鳳內外銷及加工，推動達4萬7000多公噸，今年危機度過，眼看著明年二月，新年度的鳳梨產季即將到來，農糧署表示，鳳梨推動減產，但蓮霧及鳳梨釋迦暫時沒有減產規畫。
農委會農糧署今舉辦記者會，表揚感謝13家公股企業及銀行大力採購，相挺採購台灣水果，他表示，明年鳳梨若要繼續維持今年成果，除鳳梨宣傳外，要從台糖種植面積調整減產，台灣鳳梨有很多品種，等品種、市場多元化後，農民不必再大量的減產，希望轉作有市場競爭、國際競爭的產品；但目前蓮霧、鳳梨釋迦因為更重要，第三年才可採收，目前沒有減產規畫。
胡忠一表示，鳳梨耕種面積原本是670多公頃，目前想要降到500公頃，鳳梨要種一年半，現在日本市場已經開拓1萬8000公噸，覺得日本有3萬公噸的市場潛力。
今年農委會提出10億元護盤鳳梨，最後收購、補貼、外銷獎勵總共花了5.6億元，明年的鳳梨產季又將展開，是否還有5.6億元可護盤？胡忠一表示，今年是示範性，如果已經有定型化通路就有助銷售，由於預算編列在國際處，經費無法置喙，但生產端非常有自信，可讓銷售產季延長供貨。
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