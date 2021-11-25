飛利浦氣炸鍋現折千元、鑽石手鍊直降2.4萬 好市多黑色購物週再掀熱潮

好市多黑色購物週來到第4天，想要採購的會員可能已經都去過一輪，新增的優惠品項也沒有更多驚喜，讓討論度有點降溫。不過今天新推出的主打優惠商品除了55吋UHD電視、鑽石手鍊、行車記錄器、洗髮露、防風外套、陶瓷馬克杯組等黑五定番類型商品，更出現了近年超夯的飛利浦氣炸鍋，還在猶豫要不要入手的會員，可得把握難得降價時機。

今天新增的主打優惠商品同樣有7款，其中最令大家期待、懶人料理必備的飛利浦氣炸鍋直降千元，5,489元就能入手；另外，與前幾天相比尺寸較小的三星55吋Crystal UHD智慧電視則是現折4,500元，特價21,099元；而超有份量的6克拉圓形鑽石手鍊，超有誠意直接現折24,000元，優惠價170,499元；每年推出都有不少會員入手的MIO測速高動態行車記錄器現折700元，特價2,899元；還有長賣口碑款SAHOLEA植研萃淨平衡洗髮露/護髮素同步特價，現折160元，單罐特價469元；秋冬必備Calvin Klein男防風軟殼外套現折226元，特價1,199元；還有打造夢幻居家氛圍不可少的Le Creuset 3色馬克杯6入組，現折520元，特價1,599元直逼特賣會價格。