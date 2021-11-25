大陸禁我鳳梨 胡忠一：原來世界這麼喜歡台灣水果

今年中國大陸對台鳳梨、蓮霧、鳳梨釋迦下禁令，鳳梨因此開拓了日本市場，銷售達1.8萬公噸，農糧署長胡忠一今天表示，感謝中國大陸禁止我國鳳梨，才發現全世界這麼喜歡台灣水果，今年台灣鳳梨特別開拓了日本的新通路，外銷日本消費市場就佔了今年鳳梨整體外銷市場的73%。

因為中國大陸禁令，國人以及海外僑胞紛紛吃起愛國水果，盛產水果大多外銷轉內銷，尤其是公股銀行、國營企業等須配合政策採購，農委會農糧署今感謝13家企業大力採購。

農糧署長胡忠一表示，今年大陸已發現介殼蟲為由，禁止台灣鳳梨出口，他的故鄉在台南，長介殼蟲是很平常的事情，過去平均出口四萬公噸，不趕快處理會滯銷、農民收益會降低，台灣鳳梨盛產是三到六月，因為大力行銷，108至109年產地平均價格每公斤20.5元，但因強力促銷，今年價格每公斤22.1比過去兩年更多。

胡忠一說，過去鳳梨外銷超過九成都到中國大陸，今年出口2萬8890公噸，到中國大陸3000多公噸，其他2萬5000多公噸都到其他國家，他感謝中國大陸禁止我國鳳梨，才發現全世界這麼喜歡台灣水果，日本消費市場就佔了今年鳳梨外銷市場的73%。

他表示，今所表揚的13家企業主要做團購，企業團購數量都超過10公噸以上，也就是每一個企業都超過1000箱鳳梨，對於內銷有很大助益，包括台灣高鐵，台肥，中華電信等。

工研院副總何大安表示，工研院平時就有多種社會公益活動，今年鳳梨工研院就採購了2萬1000斤，讓同仁都能吃到，工研院的本業還是科技研發，根本的問題是面對國際上的農業的這些競爭，農民需要產業升級，這部分工研院還是以本業協助農業與農民，讓他們走更遠，克服缺工以及現在的天氣變化，這個比較重要。

台灣中小企銀副總林昌育表示，每次都買，香蕉、芭樂，只要政府需要人收購，銀行就會義不容辭幫忙。