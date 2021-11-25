林懷民打造浦契尼女性經典 「大家都叫我咪咪」返雲門

雲門舞集創辦人林懷民為女高音林玲慧量「聲」打造的歌劇音樂會《大家都叫我咪咪》，原定去年3月在淡水雲門劇場演出，受新冠肺炎疫情影響兩度延期，終於在本周六(27日)回歸雲門劇場演出。

世界前十大歌劇中，浦契尼的作品《波西米亞人》、《托斯卡》、《蝴蝶夫人》就佔了三位，全球總計已超過200個製作、破千場演出。這三個作品也都將在《大家都叫我咪咪》中精彩呈現，由女高音林玲慧攜手韓國男高音崔勝震及鋼琴家王佩瑤，搭配音樂人焦元溥現場導聆，演繹其中膾炙人口的詠嘆調與雙重唱，詮釋浦契尼筆下多位女性的愛情故事。林懷民只在舞台放上極簡的「一桌一椅」，希望台上的「人」成為關注焦點。

林玲慧在這次節目中挑戰詮釋四位性格分明的女性，一下是體弱的繡花女咪咪，一下又是氣勢萬千的大牌紅伶托斯卡，轉眼又變成癡情的長崎藝伎蝴蝶夫人，還有為愛無懼前路艱險的柳兒。合作演出的男高音崔勝震在劇中則需敬業地見一個愛一個，他笑稱這樣的安排其實「不太衛生」，但也坦承浦契尼作品中的愛濃烈糾纏，連自己都不禁要感動落淚。