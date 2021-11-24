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貓咪醬油瓶、免牙膏牙刷「誠品禮物節」逾萬種設計選品

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
「誠品禮物節」特蒐多款可愛的貓咪設計商品。圖／誠品提供
「誠品禮物節」特蒐多款可愛的貓咪設計商品。圖／誠品提供

耶誕節、跨年，年底是各種聚會交換禮物旺季，「誠品禮物節」精選逾萬種耶誕選品登場，當中，尤其特蒐多款可愛的貓咪設計商品，準備融化貓奴們的心。

像是日本品牌ARTHA設計各式貓咪的造型餐具，當中一款「貓咪造型醬油瓶」，優雅的線條獲2020日本伴手禮大賞。台灣品牌小宅生活推出的「小宅貓抓凳」，皺褶設計除了讓方便貓咪磨爪外，還可當椅子使用。「FELISSIMO」貓部推出各種趣味貓咪商品，例如把收納包設計成貓咪塞進紙箱的樣子、懸掛式貓咪紙巾套等，相當可愛又吸睛。

另外，「誠品禮物節」也精選質感生活用品，像是日本熱銷、不用牙膏的牙刷，日本品牌「MISOKA奈米礦物牙刷」將鎂、鈣、鈉等礦物質包覆於每根刷毛上，沾上清水就能清潔牙齒，隨身攜帶也很便利，誠品還也獨家推出限量套組6.5折優惠。冬天溫暖的保溫杯不能少，「MOMOconcept保溫杯」選用莫蘭迪色系，一鍵鎖扣的設計防滴漏，方便攜帶。「igrass貓爪溫度感應保溫杯」結合智慧溫度感應，Ｑ萌貓爪造型的燈可以提示水溫，避免燙口。

誠品線上也可同步選購，11月26日起至12月2日消費滿1,600元可現折150元。即日起至12月26日，於全台誠品書店不限金額消費，即可以60元加購新加坡知名藝術團隊「ART-ZOO藝術動物園」聯名口罩收納夾一組。

即日起至12月26日，於全台誠品書店不限金額消費，即可以60元加購「ART-ZOO藝術動物園」聯名口罩收納夾一組。圖／誠品提供
即日起至12月26日，於全台誠品書店不限金額消費，即可以60元加購「ART-ZOO藝術動物園」聯名口罩收納夾一組。圖／誠品提供
「FELISSIMO」貓部把收納包設計成貓咪塞進紙箱的樣子。圖／誠品提供
「FELISSIMO」貓部把收納包設計成貓咪塞進紙箱的樣子。圖／誠品提供
獲2020日本伴手禮大賞多ARTHA貓咪造型醬油瓶。圖／誠品提供
獲2020日本伴手禮大賞多ARTHA貓咪造型醬油瓶。圖／誠品提供
日本品牌MISOKA奈米礦物牙刷。圖／誠品提供
日本品牌MISOKA奈米礦物牙刷。圖／誠品提供
小宅生活推出「小宅貓抓凳」，皺褶設計讓方便貓咪磨爪外，還可當椅子使用。圖／誠品提供
小宅生活推出「小宅貓抓凳」，皺褶設計讓方便貓咪磨爪外，還可當椅子使用。圖／誠品提供
「誠品禮物節」精選逾萬種耶誕選品。圖／誠品提供
「誠品禮物節」精選逾萬種耶誕選品。圖／誠品提供

貓咪 誠品

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