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史上單日傳送次數最高是這天！LINE貼圖慶10周年 首公布10大精彩時刻

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
LINE貼圖10周年累積創作者人數突破65萬人。圖／LINE台灣提供
LINE貼圖10周年累積創作者人數突破65萬人。圖／LINE台灣提供

LINE貼圖的出現大大潤滑了線上對談之間的氣氛，減少看不出情緒的文字可能帶來的誤解，有些原創貼圖甚至沒什麼道理，就是廢到很療癒，為溝通帶來更多樂趣。在邁入10周年之際，LINE貼圖公布了幾個創作者數據，自2014年5月LINE原創市集提供使用者販售原創貼圖至2021年10月4日為止，累積創作者人數已達65萬人，年成長42%，台灣架上貼圖總量更破810萬組；今年6月推出「LINE貼圖超值方案」後，曝光量也帶動創作者收入有增加的趨勢，較去年同期平均增加8.4%。迎接10周年，LINE貼圖除了首次公開「10大精彩」，更表示「LINE貼圖超值方案」將成為2022年的發展重點。

LINE貼圖10大精彩包含了5個精彩第一，在2011年出現的第一組貼圖BROWN & FRIENDS中饅頭人、詹姆士等角色首次曝光；第一組原創貼圖則出現在2014年，由台灣創作者La Chi所推出的「香菇妹&拉比豆」。而第一組全螢幕貼圖則是在2016年上線，派出最佳情侶檔熊大與兔兔強勢霸屏放閃。2016年第一組原創動態貼圖「Lily & Marigold動態篇」目前仍持續販售中。而2017年第一組官方音樂貼圖則是在「喔～你是我的花朵！」的伍佰老師歌聲中開啟第一彈。

而5個精彩之「最」幾乎都發生在今年，包括最具宣導意義，最短時間下載超過百萬的衛福部防疫貼圖，在最關鍵的時刻給用戶安定的力量；而「大家一起來創作BROWN & FRIENDS！」貼圖創作活動則吸引了最多用戶參與。最多人傳送的超值方案貼圖為超直白的白爛貓，最受到海外國家歡迎的原創市集創作者，則是創作者可布魯的「豆卡頻道」，擄獲日本與泰國粉絲的心，創下銷售最高。至於史上單日傳送次數最高的日子則是今年的5月19日，疫情升級三級警戒之初，讓全台用戶更加仰賴線上溝通聯繫彼此。

LINE除了在YouTube官方頻道釋出多支10周年品牌影片，展現LINE貼圖實際帶來的翻轉情境外，也邀請到12位名人來做貼圖開箱，包括志玲姐姐、嘻哈男神瘦子等，各自分享喜愛使用的貼圖風格，以及貼圖帶來的溝通助益。

志玲姐姐不常使用手機，工作經常使用自己的貼圖回覆ok與謝謝。圖／摘自LINE原創市集官方部落格
志玲姐姐不常使用手機，工作經常使用自己的貼圖回覆ok與謝謝。圖／摘自LINE原創市集官方部落格
透過LINE貼圖超值方案，創作者收入平均增加8.4%。圖／LINE台灣提供
透過LINE貼圖超值方案，創作者收入平均增加8.4%。圖／LINE台灣提供
嘻哈男神瘦子特別喜歡搞笑貼圖，越白癡的貼圖越深得他的心，還透露好笑的貼圖可掩飾說話時的不自在，反差感十足。圖／摘自LINE原創市集官方部落格
嘻哈男神瘦子特別喜歡搞笑貼圖，越白癡的貼圖越深得他的心，還透露好笑的貼圖可掩飾說話時的不自在，反差感十足。圖／摘自LINE原創市集官方部落格
LINE貼圖的10大精彩時刻。圖／LINE台灣提供
LINE貼圖的10大精彩時刻。圖／LINE台灣提供
志玲姐姐為LINE貼圖親筆寫下祝福，從遠方捎來溫暖。圖／摘自LINE原創市集官方部落格
志玲姐姐為LINE貼圖親筆寫下祝福，從遠方捎來溫暖。圖／摘自LINE原創市集官方部落格

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