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在信義新光三越大嗑韓國美食 重現《魷魚遊戲》場景

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越台北信義新天地「韓國展」即日起至12月6日在A11 6樓信義劇場展開。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地「韓國展」即日起至12月6日在A11 6樓信義劇場展開。圖／新光三越提供

新光三越台北信義新天地自10月中起就陸續帶著民眾用吃旅行，一路從日本商品展吃到泰國美食展，現在則推出韓國展即日起至12月6日在A11 6樓信義劇場開展。現場還有風靡全球的《魷魚遊戲》模擬體驗，重溫打畫片、彈珠遊戲、戳椪糖等遊戲，還能在現場與遊戲場景拍個過癮。

新光三越韓國商品展匯聚62家店家、24家首度登台，韓劇中讓人忍不住想吃的Ｑ彈庶民美食「辣炒年糕」，搭配「魚板湯」，是最速配的韓國國民美食首選。另外現場還有韓式家庭美食「韓式煎餅」，與看劇、朋友聚會必備的經典組合「辣醬+雪花起司半半炸雞」。接著輪到韓式甜點上場，有現包現炸的「堅果糖餅」，還有將整顆蛋包裹在內的韓國版「明洞雞蛋糕」。

喜歡在家料理的人，還有韓國直送百種口味料理湯包，像是糯米人參雞湯、大醬湯、海帶湯等無須料理食譜，10分鐘就能將各式湯品端上桌。還有非油炸拉麵、加入用牛骨牛肚熬煮6小時濃縮湯的「辣牛肉湯刀切麵」，以及韓國食神白種元的「午餐肉」；地獄奶奶金守美節目中的料理「辣炒章魚」都能帶回家想吃時輕鬆端上桌。

韓國展也推出箱購優惠價，Binggrae香蕉牛奶這次推出新口味「香草牛奶」每箱原價1,200元，特價800元。多種口味、包飯最對味的「海苔」每箱原價2,028元，特價1,699元，透過新光三越APP線上韓國展可免運直送到家，另外，12月2日前還有限量每日一物買一送一與「限定驚喜福袋」全面6.5折起。

遠東百貨推出「日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」，包括遠百信義A13、板橋大遠百、台中大遠百、台南大遠百、高雄大遠百、新竹大遠百等首波店舖即日起至12月5日舉辦，將日本弘前獨特的祭典、道地美食帶到消費者眼前，超過50家日式廠商進駐，現場展售各式各樣的蘋果品種及以蘋果為素材開發的美食點心外，更引進最道地的青森水產，並呈現當地代表性的文化特色。第二波12月9日至12月26日於遠百寶慶、遠百桃園、遠百板橋登場；第三波12月30日至1月16日在遠百嘉義、遠百花蓮、遠企購物中心推出。

堅果糖餅每份原價80至100元，特價2份150元。圖／新光三越提供
堅果糖餅每份原價80至100元，特價2份150元。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地「韓國展」場景模擬拍照區。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地「韓國展」場景模擬拍照區。圖／新光三越提供
布帳馬車元祖魚板每份原價60元，特價2份特價100元。圖／新光三越提供
布帳馬車元祖魚板每份原價60元，特價2份特價100元。圖／新光三越提供
mini小豬燒每份120元。圖／新光三越提供
mini小豬燒每份120元。圖／新光三越提供
遠東百貨「日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」在各店巡迴中。圖／遠百提供
遠東百貨「日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」在各店巡迴中。圖／遠百提供

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