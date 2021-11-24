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愛彼夢幻高球隊相聚杜拜 皇家橡樹計時碼表歡樂上手
果嶺上的小白球「高爾夫」一向被視為上流社會的運動。除了維持高爾夫球所需的成本相對為高，從技術、耐力、風向的變化莫測、優雅的環境與球姿，都是高爾夫球迷人之所在。瑞士鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）日前邀請品牌多位高爾夫好手齊聚杜拜，同人並配戴上品牌最新雙色的皇家橡樹離岸型計時碼表，對比鮮明、歡樂搶眼。
11月中，包含Abraham Ancer、Adri Arnaus、Andy Sullivan、Bernd Wiesberger、Danny Willett與Tyrrell Hatton等六位愛彼高爾夫夢幻球隊的球手，一同與愛彼的VIP、品牌好友一同出席了愛彼高爾夫邀請賽，透過職業好手與腕表愛好者的交流，交流球技、也分享關於優雅、愜意的生活風格。
同時愛彼並發表新款皇家橡樹離岸型計時碼表，表款並使用3126/3840自動上鍊機芯，具備時間顯示、計時碼表、100米防水等性能。兩款時計都使用了搶眼的藍色面盤並經超大型格紋（Méga Tapisserie）裝飾圖案，但分別在表帶、內表圈使用了對比鮮明的黃與紅色。皇家橡樹系列過往曾發表過多樣化鮮豔的彩色或迷彩表帶，今年並推出一系列綠色面盤的皇家橡樹表款，以飽滿色彩，是原本稜角分明的皇家橡樹表款線條結構，再添嶄新活力。
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