愛彼夢幻高球隊相聚杜拜 皇家橡樹計時碼表歡樂上手

果嶺上的小白球「高爾夫」一向被視為上流社會的運動。除了維持高爾夫球所需的成本相對為高，從技術、耐力、風向的變化莫測、優雅的環境與球姿，都是高爾夫球迷人之所在。瑞士鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）日前邀請品牌多位高爾夫好手齊聚杜拜，同人並配戴上品牌最新雙色的皇家橡樹離岸型計時碼表，對比鮮明、歡樂搶眼。

11月中，包含Abraham Ancer、Adri Arnaus、Andy Sullivan、Bernd Wiesberger、Danny Willett與Tyrrell Hatton等六位愛彼高爾夫夢幻球隊的球手，一同與愛彼的VIP、品牌好友一同出席了愛彼高爾夫邀請賽，透過職業好手與腕表愛好者的交流，交流球技、也分享關於優雅、愜意的生活風格。