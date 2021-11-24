500盤魅力發酵！晶華明星菜現折300、網友10盤名單曝光

由500輯主辦、集結50名評審意見的美食評鑑「500盤」，已經於11月19日正式對外公佈票選結果。公佈至今，包括晶華酒店、Sinasera 24、北投大地酒店、The Ukai、貓下去敦北俱樂部等多個獲獎餐廳，紛紛都將代表榮耀的獎盤陳列於餐廳中，或是推出相關餐飲方案，顯示出「500盤」的出現與持續發酵，對於台灣餐飲業所帶來的正面能量，甚至也有網友加入討論，積極選出自己心中的「500＋10盤」名單。

以「第一份台灣人觀點的美食評鑑」為目標，500盤匯聚各方領域、合計共50名評審，針對過去一年的個人用餐經驗進行評選，呈現出多元化的繽紛結果。隨著結果公佈，位於長濱、同時獲得7盤與矚目新秀獎的「Sinasera 24」，還有義大利餐廳「Solo Pasta」（6盤）均將獲得的獎盤陳列於餐廳之中，與顧客們分享喜悅。提供鐵板料理的「The Ukai」（5盤）也於店內展示獎盤，並且在粉絲團分享每道獲獎料理的特色之處。「欣葉台菜餐廳」（5盤）、「北投大地酒店」（4盤）、「初衣食午」等獲獎餐廳，同樣透過粉絲團資訊，讓粉絲們可以更為認識自家獲獎料理的精髓以及評審們的評鑑標準。

除此之外，「貓下去敦北俱樂部」為慶祝獲得5盤及最接地氣獎，還故意將獲獎獎盤拿去油炸，或是藏身在大量白餐盤之中，大玩搞笑版的創意樂趣。至於獨得8盤的「晶華酒店」，更為慶祝500盤成績亮眼，特別推出「鱈蟹帝皇蝦泡飯」的限時優惠，原價2,280元，特價1,980元。另外在幕後為多間餐廳供應鹽的「洲南鹽場」，其供應的AKAME、Sinasera 24、小樂沐、logy等15間餐廳均榜上有名，共計斬獲44盤，成為另類的低調大贏家。