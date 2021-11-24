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瑞瑪席丹辣秀蠻腰、孫盛希曬美腿挺lululemon全台最大店開幕

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
（左起）瑞瑪席丹、孫盛希和Hush站台lululemon微風廣場店開幕。圖／lululemon提供
（左起）瑞瑪席丹、孫盛希和Hush站台lululemon微風廣場店開幕。圖／lululemon提供

加拿大精品運動品牌lululemon選在微風廣場，開出全台第5家門市，同時也是最大坪數據點。邀請了Rima瑞瑪席丹、孫盛希和Hush站台，搶先穿上最新一季產品，並體驗lululemon要傳遞正能量的信念。

瑞瑪席丹現身時，就身穿了羽絨背心搭配短版上衣，曬出長年因為運動而練出有著人魚線的纖腰。擁有健康膚色的瑞瑪席丹還表示自己的生活早已和運動密不可分，所以「我80％的衣服都是運動服飾」，即便不是運動的時間，仍舊是穿著運動服裝。對於lululemon新一季服飾，瑞瑪席丹的感受就是「哇！超舒服，簡直跟皮膚緊密連結在一起」。

孫盛希身穿Gotta Hustle夾克4,780元、Energy Bra短版上衣1,980元，搭配Pace Rival裙2,280元。圖／lululemon提供
孫盛希身穿Gotta Hustle夾克4,780元、Energy Bra短版上衣1,980元，搭配Pace Rival裙2,280元。圖／lululemon提供

而孫盛希跟Hush在聽完瑞瑪席丹的分享後，打趣說「想要維持運動習慣，就是要入圍金曲獎」，兩人解釋，當時為了要以最佳狀態走上紅毯，都卯起來運動。所以現在每週都會找時間固定的做瑜珈、徒手重訓等，孫盛希最在乎的就是「運動時要穿的漂亮，才會有自信」，而lululemon無論剪裁或用色，都深得她心。而在活動現場時，孫盛希則是搭配了洋裝式剪裁的連身上衣，短裙的設計，讓她辣秀美腿，讓人目不轉睛。

瑞瑪席丹穿著Stretch High-Rise長褲3,980元、Wunder Puff Crop背心6,980元。圖／lululemon提供
瑞瑪席丹穿著Stretch High-Rise長褲3,980元、Wunder Puff Crop背心6,980元。圖／lululemon提供

比起其他國家，台灣在新冠肺炎疫情的管控，相對有成效，所以看好「後疫」時代，消費者對於運動產品的需求。lululemon在今年先於台中開出新據點，不到半年又選擇進駐微風廣場，打造全台第5家門市。佔地約70坪也是品牌在台的最大店點，提供完整的男、女服飾，以及各式運動配件。店裝延續一貫的明亮、自然色調，採取圓弧狀的配置，讓消費者的選購商品時，較無壓迫感，呼應了lululemon強調的身心平衡氛圍。

Hush穿Scuba Oversized連帽上衣3,980元、At Ease連帽上衣5,280元，At Ease短褲2,680元。圖／lululemon提供
Hush穿Scuba Oversized連帽上衣3,980元、At Ease連帽上衣5,280元，At Ease短褲2,680元。圖／lululemon提供

lululemon微風廣場門市佔地約70坪也是品牌在台的最大店點，提供完整的男、女服飾與配件。圖／lululemon提供
lululemon微風廣場門市佔地約70坪也是品牌在台的最大店點，提供完整的男、女服飾與配件。圖／lululemon提供

lululemon男裝Metal Vent Tech短袖上衣。
lululemon男裝Metal Vent Tech短袖上衣。

lululemon女裝Down For It All羽絨背心。圖／lululemon提供
lululemon女裝Down For It All羽絨背心。圖／lululemon提供

lululemon女性瑜伽禮盒5,346元。圖／lululemon提供
lululemon女性瑜伽禮盒5,346元。圖／lululemon提供

lululemon女裝Align Tank 背心。圖／lululemon提供
lululemon女裝Align Tank 背心。圖／lululemon提供

lululemon Warm Revelation毛帽。圖／lululemon提供
lululemon Warm Revelation毛帽。圖／lululemon提供

微風 品牌 新冠肺炎

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