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瑞瑪席丹辣秀蠻腰、孫盛希曬美腿挺lululemon全台最大店開幕
加拿大精品運動品牌lululemon選在微風廣場，開出全台第5家門市，同時也是最大坪數據點。邀請了Rima瑞瑪席丹、孫盛希和Hush站台，搶先穿上最新一季產品，並體驗lululemon要傳遞正能量的信念。
瑞瑪席丹現身時，就身穿了羽絨背心搭配短版上衣，曬出長年因為運動而練出有著人魚線的纖腰。擁有健康膚色的瑞瑪席丹還表示自己的生活早已和運動密不可分，所以「我80％的衣服都是運動服飾」，即便不是運動的時間，仍舊是穿著運動服裝。對於lululemon新一季服飾，瑞瑪席丹的感受就是「哇！超舒服，簡直跟皮膚緊密連結在一起」。
而孫盛希跟Hush在聽完瑞瑪席丹的分享後，打趣說「想要維持運動習慣，就是要入圍金曲獎」，兩人解釋，當時為了要以最佳狀態走上紅毯，都卯起來運動。所以現在每週都會找時間固定的做瑜珈、徒手重訓等，孫盛希最在乎的就是「運動時要穿的漂亮，才會有自信」，而lululemon無論剪裁或用色，都深得她心。而在活動現場時，孫盛希則是搭配了洋裝式剪裁的連身上衣，短裙的設計，讓她辣秀美腿，讓人目不轉睛。
比起其他國家，台灣在新冠肺炎疫情的管控，相對有成效，所以看好「後疫」時代，消費者對於運動產品的需求。lululemon在今年先於台中開出新據點，不到半年又選擇進駐微風廣場，打造全台第5家門市。佔地約70坪也是品牌在台的最大店點，提供完整的男、女服飾，以及各式運動配件。店裝延續一貫的明亮、自然色調，採取圓弧狀的配置，讓消費者的選購商品時，較無壓迫感，呼應了lululemon強調的身心平衡氛圍。
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