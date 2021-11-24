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氣炸鍋出現啦！好市多黑色購物週第4天優惠品項再加碼

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
好市多App搶先預告黑色購物週第4天新增的7款優惠主打商品。圖／摘自好市多App
好市多App搶先預告黑色購物週第4天新增的7款優惠主打商品。圖／摘自好市多App

好市多黑色購物週活動持續熱烈進行中，稍早於Costco App公開了第4天主打的優惠商品，同樣新增了7款熱門商品，包含55吋UHD電視、鑽石手鍊、行車記錄器、洗髮露、防風外套、陶瓷馬克杯組，還有近年超級熱門的氣炸鍋，許多品項都是黑色購物週經常出現的熱門固定班底，先前錯過的會員，這次別再猶豫。

好市多黑色購物週第4天搶先公開的主打優惠商品同樣有7款，包括三星55吋Crystal UHD智慧電視、超有份量的6克拉圓形鑽石手鍊、守護駕駛荷包的MIO測速高動態行車記錄器、懶人料理必備的飛利浦氣炸鍋、長賣口碑款SAHOLEA植研萃淨平衡洗髮露、秋冬必備Calvin Klein男防風軟殼外套、還有夢幻居家不可少的Le Creuset 3色馬克杯6入組。

除了每日於App新推出的主打商品，今年在賣場也有比以往更多款隱藏版特價商品，像是今天默默出現的惠而浦17公斤洗衣機＋16公斤乾衣機組合，直接下殺萬元，就讓許多前陣子疫情期間才剛入手的會員看到捶心肝。另外還有LED可調亮度吸頂燈、4合1吸塵洗地機、蒸氣眼罩、BRITA濾水箱、貝膚黛瑪舒敏高效潔膚液，也都有超誘人的折價優惠。黑色購物週優惠僅限實體賣場，且今年許多優惠品項都有限購規定，優惠活動期間每卡限購1組，首日至11月25日將提早至9點開始營業。

好市多App搶先預告黑色購物週第4天新增的7款優惠主打商品。圖／摘自好市多App
好市多App搶先預告黑色購物週第4天新增的7款優惠主打商品。圖／摘自好市多App
好市多App搶先預告黑色購物週第4天新增的7款優惠主打商品。圖／摘自好市多App
好市多App搶先預告黑色購物週第4天新增的7款優惠主打商品。圖／摘自好市多App
好市多App搶先預告黑色購物週第4天新增的7款優惠主打商品。圖／摘自好市多App
好市多App搶先預告黑色購物週第4天新增的7款優惠主打商品。圖／摘自好市多App
好市多App搶先預告黑色購物週第4天新增的7款優惠主打商品。圖／摘自好市多App
好市多App搶先預告黑色購物週第4天新增的7款優惠主打商品。圖／摘自好市多App
好市多App搶先預告黑色購物週第4天新增的7款優惠主打商品。圖／摘自好市多App
好市多App搶先預告黑色購物週第4天新增的7款優惠主打商品。圖／摘自好市多App
好市多App搶先預告黑色購物週第4天新增的7款優惠主打商品。圖／摘自好市多App
好市多App搶先預告黑色購物週第4天新增的7款優惠主打商品。圖／摘自好市多App
好市多黑色購物週第4天再度於App新增了7款優惠主打商品。記者黃筱晴／攝影
好市多黑色購物週第4天再度於App新增了7款優惠主打商品。記者黃筱晴／攝影

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