氣炸鍋出現啦！好市多黑色購物週第4天優惠品項再加碼

好市多黑色購物週活動持續熱烈進行中，稍早於Costco App公開了第4天主打的優惠商品，同樣新增了7款熱門商品，包含55吋UHD電視、鑽石手鍊、行車記錄器、洗髮露、防風外套、陶瓷馬克杯組，還有近年超級熱門的氣炸鍋，許多品項都是黑色購物週經常出現的熱門固定班底，先前錯過的會員，這次別再猶豫。

好市多黑色購物週第4天搶先公開的主打優惠商品同樣有7款，包括三星55吋Crystal UHD智慧電視、超有份量的6克拉圓形鑽石手鍊、守護駕駛荷包的MIO測速高動態行車記錄器、懶人料理必備的飛利浦氣炸鍋、長賣口碑款SAHOLEA植研萃淨平衡洗髮露、秋冬必備Calvin Klein男防風軟殼外套、還有夢幻居家不可少的Le Creuset 3色馬克杯6入組。