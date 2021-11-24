華泰名品城精品版圖再擴大 2022南台灣outlet龍虎鬥

今年5月國內疫情自桃園爆發後，桃園零售業首當其衝，1至4月業績都還有兩位數成長的華泰名品城，在5、6、7月疫情最緊繃時，業績只剩下1成，根本等不到客人上門，隨著疫情控制趨穩，直至11月業績才回神出現13%正成長，人流則回復到8成左右，但疫情期間業績缺口太大，華泰名品城總經理梁曙凡坦然面對受疫情衝擊的必然衰退，「今年全年業績預估78億元、努力拚80億元，相較去年91.8億元業績，今年全年將衰退15%，明年若疫情穩定控制，將朝100億目標前進。」

開業即將滿6年的華泰名品城是國內精品outlet指標，精品一向有磁吸效應，隨著強勢精品不斷加入，也讓華泰名品城精品陣容不斷擴張「遇強則越強」，今年國際精品再迎來Celine、Saint Laurent進駐，讓華泰名品城全區28個國際精品中，全台獨家精品outlet高達17家，明年持續有精品新品牌加入。梁曙凡指出，這兩年世界各地疫情仍嚴重，台灣精品的買氣，也讓國際看到台灣的消費力不容小覷、提高台灣市場的精品聲量，紛紛把貨都轉往台灣銷售。