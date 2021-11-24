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華泰名品城精品版圖再擴大 2022南台灣outlet龍虎鬥

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
開業即將滿6年的華泰名品城是國內精品outlet指標。圖／華泰名品城提供
開業即將滿6年的華泰名品城是國內精品outlet指標。圖／華泰名品城提供

今年5月國內疫情桃園爆發後，桃園零售業首當其衝，1至4月業績都還有兩位數成長的華泰名品城，在5、6、7月疫情最緊繃時，業績只剩下1成，根本等不到客人上門，隨著疫情控制趨穩，直至11月業績才回神出現13%正成長，人流則回復到8成左右，但疫情期間業績缺口太大，華泰名品城總經理梁曙凡坦然面對受疫情衝擊的必然衰退，「今年全年業績預估78億元、努力拚80億元，相較去年91.8億元業績，今年全年將衰退15%，明年若疫情穩定控制，將朝100億目標前進。」

開業即將滿6年的華泰名品城是國內精品outlet指標，精品一向有磁吸效應，隨著強勢精品不斷加入，也讓華泰名品城精品陣容不斷擴張「遇強則越強」，今年國際精品再迎來Celine、Saint Laurent進駐，讓華泰名品城全區28個國際精品中，全台獨家精品outlet高達17家，明年持續有精品新品牌加入。梁曙凡指出，這兩年世界各地疫情仍嚴重，台灣精品的買氣，也讓國際看到台灣的消費力不容小覷、提高台灣市場的精品聲量，紛紛把貨都轉往台灣銷售。

在華泰名品城成功打響精品outlet聲勢後，也讓outlet市場吸引更多角逐者加入，華泰名品城主力戰場在北部，台中以北的主顧客高達7、8成，南部outlet市場仍有成長機會。2022年有百貨龍頭新光三越在台灣高雄草衙道購物中心現址，挑戰插旗outlet市場，預計農曆年前開出SKM Park全台首發店。另外，台南三井outlet也預計在2022年初開幕，南部零售市場將有一番龍虎鬥與開創新局。台中港三井outlet二期擴建計畫即將完工，在耶誕前夕開幕。

SKM Park預計2022農曆年前開幕。圖／新光三越提供
SKM Park預計2022農曆年前開幕。圖／新光三越提供
台南三井outlet預計2022年初開幕。圖／台灣三井提供
台南三井outlet預計2022年初開幕。圖／台灣三井提供

疫情 華泰名品城 桃園

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