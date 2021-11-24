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黑五來了！Cold Stone、繼光香香雞限時「買1送1」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
COLD STONE限時3天推出冰淇淋買1送1的優惠。圖／COLD STONE提供
COLD STONE限時3天推出冰淇淋買1送1的優惠。圖／COLD STONE提供

物價紛紛漲價的時代，更要把握限時特價的小確幸！連鎖冰品「COLD STONE」自11月26日起，限時3天推出「冰淇淋買1送1」的特價優惠。至於「繼光香香雞」則是自11月25日起的指定日中，推出「香香炸雞買大送小」等多種優惠，替民眾荷包省錢。

源自美國的「黑色購物節」近年持續延燒，也是年終購物首選。COLD STONE配合黑色購物節的活動，於11月26日至11月28日期間，推出「購買中杯以上冰淇淋，免費加送同SIZE冰淇淋1杯」的限時優惠（以價高者計）。另外在12月10日購買OURS歡樂桶冰淇淋，同樣可享「買1送1」，包括經典、自創、單口味皆可適用，以價高者計價。

「繼光香香雞」為感謝粉絲，因此配合感恩節，於11月25日至12月5日期間的每週四至週日，推出週年慶活動，凡購買大份香香炸雞，就送中份香香炸雞兌換券，另外還可以49元加購墨魚甜不辣（海苔）。民眾除了可以持兌換券兌換中份香香炸雞，也可加價50元，直接升級大份香香炸雞；或是加價99元，改升級成大份香香炸雞＋小份蒜脆杏鮑菇。

除此之外，為慶祝登台7週年，來自日本的「金子半之助」至12月19日前，到店消費單筆滿1,000元就可參加抽獎，最大獎可獲得iPhone 13 Pro 128GB，另外還有Apple Watch S7、帝王蟹天丼、江戶前天丼等不同贈禮，為民眾的年終加碼送幸福。

繼光香香雞限時可享「買大送小」的優惠。圖／繼光香香雞提供
繼光香香雞限時可享「買大送小」的優惠。圖／繼光香香雞提供

黑色購物節 冰淇淋 冰品

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