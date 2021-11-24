逃進樹洞裡！「了了礁溪」換新菜 下午茶外客可預訂

以竹編帷幕打造巢型樹洞外觀，房間內還設有獨立的「洞室」，牆面上白色蛋型的小吧台，以及饒富趣味的洞穴餐廳等，掀起打卡熱潮的新飯店「了了礁溪」，今年初才開幕便一房難求，度過疫情，8、9月起住房率直線回升，如今平均已達八成，農曆年前假日全滿。業者除了推出全新秋季菜單，也首度開放下午茶，非住客也可預約。

宜蘭溫泉旅店「了了礁溪」，打造許多打卡熱點，其中的洞穴餐廳Habitat，因應時節推出秋季限定菜單及下午茶創意料理，選用宜蘭季節盛產的海鮮與蔬果入菜，以金黃色為主題，結合在地金棗、鴨賞，甚至楓葉都入題，讓用餐更賞心悅目。

了了礁溪Habitat餐廳推出首季的下午茶套餐，供應時間為下午2~5點，每人680元，是唯一對外開放時段，訂不到房間，也可以享用下午茶感受創意設計。菜單展現多國風味，像是墨西哥肉醬帕里尼、紐約牛肉漢堡、西貢雞腿三明治主餐三選一，其中，牛肉漢堡夾進美國無骨牛小排，配搭以莎莎醬，口味偏重但仍爽口；西貢雞腿三明治則展現越南的酸甜滋味，醃過的胡蘿蔔絲畫龍點睛。

甜點中的「壯圍花生巧克力蛋糕」造型吸睛，除了花生粒，還有花生慕斯、蛋糕裡細密的花生碎，創造多種層次風味；「百香果塔」上的百香果粒與百里香，既是美麗點綴，也有提味之效。

全新晚餐料理更是精彩，主廚順應「秋食果、冬食根」的時令，將秋季意象化作一道道精緻餐點。套餐共7道料理，也可搭配侍酒師的選酒。其中，宜蘭產的八爪魚搭配橘香草、淋上奇亞籽油，有胡椒味、檸檬香氣，清新開胃；主廚也將農家雞變身沙嗲，撒上米香、襯以楓葉，秋意十分。

主菜的牛肉料理，以煙燻、蘭陽蜜餞入味，滋味奇妙、但毫不違和；伊比利豬則襯以帕馬火腿與粉紅胡椒，創意變化中，又不失肉質本味。最妙的是收口的甜點「地瓜、烏梅與醬油」，嘗來驚喜，光看菜名已充滿無限想像。