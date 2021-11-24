ARMY們看過來！與韓國同步BTS聯名行李箱登台開賣

已經成為「世界級」偶像的BTS防彈少年團，在日前落幕的第49屆全美音樂獎中，打破亞洲藝人紀錄，獲得「流行雙人組或團體」、「最受歡迎流行歌曲」與「年度藝人」3項大獎。而同時也身為許多年輕粉絲的時尚偶像，BTS的穿搭總能引起熱議，甚至效仿他們。

也因為BTS超強的吸睛語帶貨能力，讓許多品牌都樂於與他們跨界合作，最成功的案例就是先前與麥當勞推出的聯名套餐，在亞洲國家蔚為潮流。無論是否為粉絲，都會購買帶有特別紫色的快餐包裝，拍照後上傳到社群平台。旅行裝備龍頭Samsonite旗下的RED系列，就相中BTS超高人氣，在這季與他們聯手，以「From Red to Purple」概念，打造一系列的行李箱、卡片收納夾、旅行收納三件組、行李識別吊牌、護照套和旅行頸枕等。全系列都使用代表色紫色，而設計也地呼應「Dynamite」單曲概念，絕對是ARMY們必收的限量商品。

Samsonite RED和BTS防彈少年團合作，推出系列旅行裝備。圖／Samsonite提供

而隨著新冠疫情趨緩，國旅風再起，日系品牌LOJEL也針對台灣市場，打造全球獨家CUBO FIT全新24吋行李箱。以高瘦的箱型作為特色，90度前開蓋收納設計，用品整理拿取方便不占空間，上下蓋1:9比例，零食鞋盒等都不怕被壓壞。內設擴充設置，深度可擴充至30公分，底部增加手把設計，增加施力點更省力，加上雙齒輪防盜拉鍊，內建多隔層設計，收納整理非常方便。

LOJEL CUBO FIT 24吋行李箱9,880元。圖／LOJEL提供