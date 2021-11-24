巨幅布幕打造奇幻展場 BALENCIAGA把高訂系列帶到上海

BALENCIAGA今年七月推出第50季高級訂製系列，這是品牌自1967年在創始人Cristóbal Balenciaga先生離開時尚界、關閉高級時裝沙龍後再次重啟的高訂作品，也是現任藝術總監Demna Gvasalia執掌的首個高級訂製系列，別具代表性。近日品牌把此系列中的30款造型帶到中國上海，舉行為期5天的獨家作品賞鑑活動，現場特別打造出高級訂製沙龍、作品展示空間和私人宴會廳，更重現當初在巴黎喬治五世大街10號的高級訂製沙龍發表此系列時的象牙色布幕背景，透過簡約風格呈現以往高訂服務的私密特質和古典氛圍。

這次BALENCIAGA第50季高級訂製系列暨中國獨家作品賞鑑活動，在上海油罐藝術中心舉行，吸引了許多時尚名人到場，包括張柏芝、戚薇、李泉、李承铉、超模劉雯和雎曉雯等。其中張柏芝身穿BALENCIAGA粉紅色印花洋裝，展現難得的優雅混搭街頭風。而戚薇和李承铉這對明星夫婦則是以很有品牌特色的穿搭霸氣現身，亮黃色百摺洋裝搭貼腿尖頭靴和oversize的西裝，都是非常標誌性的設計。