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巨幅布幕打造奇幻展場 BALENCIAGA把高訂系列帶到上海

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
BALENCIAGA近日把第50季高級訂製系列的30款造型帶到中國上海，舉行為期5天的獨家作品賞鑑活動。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA近日把第50季高級訂製系列的30款造型帶到中國上海，舉行為期5天的獨家作品賞鑑活動。圖／BALENCIAGA提供

BALENCIAGA今年七月推出第50季高級訂製系列，這是品牌自1967年在創始人Cristóbal Balenciaga先生離開時尚界、關閉高級時裝沙龍後再次重啟的高訂作品，也是現任藝術總監Demna Gvasalia執掌的首個高級訂製系列，別具代表性。近日品牌把此系列中的30款造型帶到中國上海，舉行為期5天的獨家作品賞鑑活動，現場特別打造出高級訂製沙龍、作品展示空間和私人宴會廳，更重現當初在巴黎喬治五世大街10號的高級訂製沙龍發表此系列時的象牙色布幕背景，透過簡約風格呈現以往高訂服務的私密特質和古典氛圍。

這次BALENCIAGA第50季高級訂製系列暨中國獨家作品賞鑑活動，在上海油罐藝術中心舉行，吸引了許多時尚名人到場，包括張柏芝、戚薇、李泉、李承铉、超模劉雯和雎曉雯等。其中張柏芝身穿BALENCIAGA粉紅色印花洋裝，展現難得的優雅混搭街頭風。而戚薇和李承铉這對明星夫婦則是以很有品牌特色的穿搭霸氣現身，亮黃色百摺洋裝搭貼腿尖頭靴和oversize的西裝，都是非常標誌性的設計。

來到中國的高級訂製作品中，其中19件作品採用手工打造的隱形模特在展示空間內陳列，視覺上猶如懸浮在巨大的圓形藝術展廳四周，整體氛圍又很像奇幻電影那樣神秘有趣，當中還可見到復刻自二十世紀30代BALENCIAGA首場高級訂製時裝發布上的家具。從遠處望向展示空間外圍，一整片巨型奶白色簾幕設計也極具震撼效果，與內部展示空間的藝術美學完美融合。BALENCIAGA還為此次特別設計了一款獨家造型，可說是非常重視中國市場。

BALENCIAGA近日把第50季高級訂製系列的30款造型帶到中國上海，舉行為期5天的獨家作品賞鑑活動。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA近日把第50季高級訂製系列的30款造型帶到中國上海，舉行為期5天的獨家作品賞鑑活動。圖／BALENCIAGA提供
超模劉雯。圖／BALENCIAGA提供
超模劉雯。圖／BALENCIAGA提供
戚薇、李承铉夫婦。圖／BALENCIAGA提供
戚薇、李承铉夫婦。圖／BALENCIAGA提供
其中19件作品採用手工打造的隱形模特在展示空間內陳列，視覺上猶如懸浮在巨大的圓形藝術展廳四周，整體氛圍又很像奇幻電影那樣神秘有趣。圖／BALENCIAGA提供
其中19件作品採用手工打造的隱形模特在展示空間內陳列，視覺上猶如懸浮在巨大的圓形藝術展廳四周，整體氛圍又很像奇幻電影那樣神秘有趣。圖／BALENCIAGA提供
張柏芝。圖／BALENCIAGA提供
張柏芝。圖／BALENCIAGA提供
超模雎曉雯。圖／BALENCIAGA提供
超模雎曉雯。圖／BALENCIAGA提供
這次BALENCIAGA第50季高級訂製系列暨中國獨家作品賞鑑活動，在上海油罐藝術中心舉行。圖／BALENCIAGA提供
這次BALENCIAGA第50季高級訂製系列暨中國獨家作品賞鑑活動，在上海油罐藝術中心舉行。圖／BALENCIAGA提供
其中19件作品採用手工打造的隱形模特在展示空間內陳列，視覺上猶如懸浮在巨大的圓形藝術展廳四周，整體氛圍又很像奇幻電影那樣神秘有趣。圖／BALENCIAGA提供
其中19件作品採用手工打造的隱形模特在展示空間內陳列，視覺上猶如懸浮在巨大的圓形藝術展廳四周，整體氛圍又很像奇幻電影那樣神秘有趣。圖／BALENCIAGA提供
復刻自二十世紀30代BALENCIAGA首場高級訂製時裝發布上的家具。圖／BALENCIAGA提供
復刻自二十世紀30代BALENCIAGA首場高級訂製時裝發布上的家具。圖／BALENCIAGA提供

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