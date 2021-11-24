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休學的同學回來了？瑞士獨立製表HYT破產後火速再上線

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
HYT的Flow腕表，像在面盤裡「藏」入了一個閃耀的小行星，十足科幻。圖 / HYT提供
HYT的Flow腕表，像在面盤裡「藏」入了一個閃耀的小行星，十足科幻。圖 / HYT提供

歷經新冠疫情延燒的2020、2021年，經濟的衰退嚴重衝擊全世界。甫於今年上半年宣布破產的獨立製表品牌HYT，今日火速宣布將重新營運，除了將由Kairos Technology Switzerland SA主導經營，並找來高階經理人David Cerrato擔任總裁。

原本由Lucien Vouillamoz創立的HYT，手表結合專利特製液體、高科技合金的儲液槽與幫浦，將一向被視作機械大敵的液體，成為時間的顯示方式。從2012年創立以來，透過密閉式結構，以精密計算的液體流動以顯示時間，即便2021年的現在來看仍屬前衛，可惜今年三月時不敵疫情影響、宣布破產。

今日品牌發出官方新聞，將由David Cerrato擔任新總裁，他曾在隸屬歷峰集團（Richemont Group）的萬寶龍（Montblanc）、隸屬勞力士集團的帝舵（TUDOR）任職，其個人instagram帳號＠davidecerrato，也有不少參與拍賣會、帝舵與萬寶龍手表的相關貼文。

值得留意的是，這封新聞是由HYT原廠品牌發出。HYT原本在台灣由葳鑠（Swissprestige）經銷，在今年三月HYT破產後則仍維持由葳鑠協助與原廠聯繫、提供售後服務。未來HYT在台灣的經銷、代理將由哪間公司負責仍未明朗，但在疫情衝擊百工百業，不時有不同業種或通路結束營業的當下，小眾、高價位的獨立製表在半年左右找到資金捲土重來，是否代表經濟景氣的春燕回歸？或值得細細觀察。

透過特殊液體、特製玻璃管、幫浦與儲液槽，HYT實踐了將液體裝入機械結構的天開異想。圖 / HYT提供
透過特殊液體、特製玻璃管、幫浦與儲液槽，HYT實踐了將液體裝入機械結構的天開異想。圖 / HYT提供
曾任職於萬寶龍（Montblanc）、帝舵（TUDOR）的David Cerrato，將出任HYT新任總裁。圖 / HYT提供
曾任職於萬寶龍（Montblanc）、帝舵（TUDOR）的David Cerrato，將出任HYT新任總裁。圖 / HYT提供
以骷髏頭為視覺的HYT Soonow腕表，融合Soon與Now兩個字詞，帶出珍視當下的意念。圖 / HYT提供
以骷髏頭為視覺的HYT Soonow腕表，融合Soon與Now兩個字詞，帶出珍視當下的意念。圖 / HYT提供

疫情 破產 品牌

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