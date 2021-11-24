休學的同學回來了？瑞士獨立製表HYT破產後火速再上線

歷經新冠疫情延燒的2020、2021年，經濟的衰退嚴重衝擊全世界。甫於今年上半年宣布破產的獨立製表品牌HYT，今日火速宣布將重新營運，除了將由Kairos Technology Switzerland SA主導經營，並找來高階經理人David Cerrato擔任總裁。

原本由Lucien Vouillamoz創立的HYT，手表結合專利特製液體、高科技合金的儲液槽與幫浦，將一向被視作機械大敵的液體，成為時間的顯示方式。從2012年創立以來，透過密閉式結構，以精密計算的液體流動以顯示時間，即便2021年的現在來看仍屬前衛，可惜今年三月時不敵疫情影響、宣布破產。

今日品牌發出官方新聞，將由David Cerrato擔任新總裁，他曾在隸屬歷峰集團（Richemont Group）的萬寶龍（Montblanc）、隸屬勞力士集團的帝舵（TUDOR）任職，其個人instagram帳號＠davidecerrato，也有不少參與拍賣會、帝舵與萬寶龍手表的相關貼文。