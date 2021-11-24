聽新聞
test
0:00 / 0:00
極限量的骷髏腕表！蕭邦L.U.C Skull One這細節好可愛
骷髏的圖騰在西方文化中具有獨特的地位，例如墨西哥的亡靈節「Dia de los Muertos」，將南美洲當地阿茲特克文明中團圓祭祖、米懷先人的節日，與西班牙天主教的萬聖節相融合，成為一種混合的傳統，以歡慶生命周而復始。事實上，在天主教盛行的中世紀歐洲開始，時計與骷髏的圖騰就經常結合在一起，許多座鐘更直接做成骷髏的形態，有提醒「人終有一死」（momento mori）的覺悟，希望看到時間的人能及時把握有限的人生。
瑞士製表品牌蕭邦（Chopard）承襲這樣的傳統，推出全新L.U.C Skull One腕表，採預購制，全球限量發行8只。腕表表殼以符合道德倫理標準的18K微珠打磨玫瑰金製成，配黑色漆面表盤和鍍金時標，面頰消瘦的骷髏頭綴飾太陽、花卉和心形圖案，捲翹的八字鬚與缺一顆牙的笑臉讓人會心一笑。腕表搭配蕭邦工坊L.U.C 96.53-L型自動上鍊超薄機芯，備有L.U.C Twin雙發條盒，動力儲存可達58小時。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言