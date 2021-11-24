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極限量的骷髏腕表！蕭邦L.U.C Skull One這細節好可愛

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
蕭邦L.U.C Skull One 40毫米18K玫瑰金自動腕表，54萬9,000元，採預購制，全球限量發行8只。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C Skull One 40毫米18K玫瑰金自動腕表，54萬9,000元，採預購制，全球限量發行8只。圖／蕭邦提供

骷髏的圖騰在西方文化中具有獨特的地位，例如墨西哥的亡靈節「Dia de los Muertos」，將南美洲當地阿茲特克文明中團圓祭祖、米懷先人的節日，與西班牙天主教的萬聖節相融合，成為一種混合的傳統，以歡慶生命周而復始。事實上，在天主教盛行的中世紀歐洲開始，時計與骷髏的圖騰就經常結合在一起，許多座鐘更直接做成骷髏的形態，有提醒「人終有一死」（momento mori）的覺悟，希望看到時間的人能及時把握有限的人生。

瑞士製表品牌蕭邦（Chopard）承襲這樣的傳統，推出全新L.U.C Skull One腕表，採預購制，全球限量發行8只。腕表表殼以符合道德倫理標準的18K微珠打磨玫瑰金製成，配黑色漆面表盤和鍍金時標，面頰消瘦的骷髏頭綴飾太陽、花卉和心形圖案，捲翹的八字鬚與缺一顆牙的笑臉讓人會心一笑。腕表搭配蕭邦工坊L.U.C 96.53-L型自動上鍊超薄機芯，備有L.U.C Twin雙發條盒，動力儲存可達58小時。

蕭邦L.U.C Skull One 40毫米18K玫瑰金自動腕表，54萬9,000元，採預購制，全球限量發行8只。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C Skull One 40毫米18K玫瑰金自動腕表，54萬9,000元，採預購制，全球限量發行8只。圖／蕭邦提供

腕表 瑞士 倫理

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