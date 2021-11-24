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讓孩子從遊戲中學習！MINOS智趣DIY互動機器人募資上市

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
MINOS智趣DIY互動機器人是專為低年級孩子設計，具備學習性、玩樂性、實作性，銜接科技與教育的STEAM玩具。圖/聯合數位文創提供
MINOS智趣DIY互動機器人是專為低年級孩子設計，具備學習性、玩樂性、實作性，銜接科技與教育的STEAM玩具。圖/聯合數位文創提供

為了給孩子創造更美好和充實的童年，如何挑選適合孩童的玩具變成許多家長的難題。其實我們不妨從遊戲的本質思考，在遊戲中我們會希望孩子能發展想像力與創意力，並在互動中自由創造、從過程中學習，只要能符合並達到這些遊戲目標的就是好玩具。

由台灣團隊T-Space研發與製造，通過美、歐等國際安全認證，MINOS智趣DIY互動機器人是一款專為低年級孩子設計，具備學習性、玩樂性、實作性，銜接科技與教育的STEAM玩具。豐富的零件透過簡單的工具便能拼裝出小牛、恐龍兩種不同造型，從無到有的組裝過程，可以看見內部的機械結構和組裝設計，培養孩子的手腦並用及邏輯思考的概念。

此外，玩具內附馬達和紅外線感應器，不需編寫程式便可遊玩鬥牛、跟隨、迷宮等七種有趣的互動模式，透過科技感的遊戲過程中，理解紅外線感應和齒輪傳動的原理，啟蒙孩子的知識力及科技力，落實寓教於樂的STEAM教育。MINOS智趣DIY互動機器人即日起在嘖嘖平台開始募資，並推出67折超早鳥優惠，詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。

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