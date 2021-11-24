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換上蜜桃粉鞋底 BV人氣靴款新色好浪漫！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
許路兒穿BV Lug靴款。圖／摘自IG
許路兒穿BV Lug靴款。圖／摘自IG

BOTTEGA VENETA（簡稱BV）的前任創意總監Daniel Lee在職期間推出了許多熱賣商品，其中厚實的圓頭靴款更可說是引領潮流，成為現在許多時尚達人人腳一雙的必備單品，像是孫芸芸、許路兒、李函等人都搶先示範過。雖然設計師與品牌的合作告一段落，但他所留下的經典單品依舊備受歡迎，也有許多新的色彩可以選擇。

像是2020年推出的Tire系列，擁有搶眼的波浪紋路及粗曠的鞋底設計，輔以細膩的皮革，呈現出對比色彩的衝突美學。今年秋季推出了蜜桃粉色鞋底款，浪漫甜美，另外還有鞋底設計靈感來自於跑車的高跟款Flash系列，能拉長身形、修飾比例。不喜歡亮色的人，也可以挑選更低調的Lug系列。

PRADA秋冬則是推出彈力緹花針織靴，圖騰靈感源自70年代的立體幾何形狀，並提供許多顏色，像是紫色、綠色、黑色等，也分為短靴和長靴款。放大的巨型鋸齒狀鞋底呈現出一種像是把日式木屐改造、延伸的摩登姿態，造型感非常強烈。

孫芸芸穿BV Lug靴款。圖／摘自IG
孫芸芸穿BV Lug靴款。圖／摘自IG
PRADA秋冬推出彈力緹花針織靴，圖騰靈感源自70年代的立體幾何形狀。圖／PRADA提供
PRADA秋冬推出彈力緹花針織靴，圖騰靈感源自70年代的立體幾何形狀。圖／PRADA提供
孫芸芸穿BV Lug靴款。圖／摘自IG
孫芸芸穿BV Lug靴款。圖／摘自IG
PRADA秋冬推出彈力緹花針織靴，圖騰靈感源自70年代的立體幾何形狀。圖／PRADA提供
PRADA秋冬推出彈力緹花針織靴，圖騰靈感源自70年代的立體幾何形狀。圖／PRADA提供
許路兒穿BV Lug靴款。圖／摘自IG
許路兒穿BV Lug靴款。圖／摘自IG
PRADA秋冬推出彈力緹花針織靴，圖騰靈感源自70年代的立體幾何形狀。圖／PRADA提供
PRADA秋冬推出彈力緹花針織靴，圖騰靈感源自70年代的立體幾何形狀。圖／PRADA提供
BOTTEGA VENETA前任創意總監Daniel Lee在職期間推出了許多熱賣商品，其中厚實的圓頭靴款更可說是引領潮流，成為現在許多時尚達人人腳一雙的必備單品。圖／BV提供、摘自IG
BOTTEGA VENETA前任創意總監Daniel Lee在職期間推出了許多熱賣商品，其中厚實的圓頭靴款更可說是引領潮流，成為現在許多時尚達人人腳一雙的必備單品。圖／BV提供、摘自IG
Tire蜜桃粉中筒靴，38,100元。圖／BV提供
Tire蜜桃粉中筒靴，38,100元。圖／BV提供
Lug黑色長靴，55,300元。圖／BV提供
Lug黑色長靴，55,300元。圖／BV提供
Flash綠色中筒靴，40,700元。圖／BV提供
Flash綠色中筒靴，40,700元。圖／BV提供

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