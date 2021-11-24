換上蜜桃粉鞋底 BV人氣靴款新色好浪漫！
BOTTEGA VENETA（簡稱BV）的前任創意總監Daniel Lee在職期間推出了許多熱賣商品，其中厚實的圓頭靴款更可說是引領潮流，成為現在許多時尚達人人腳一雙的必備單品，像是孫芸芸、許路兒、李函等人都搶先示範過。雖然設計師與品牌的合作告一段落，但他所留下的經典單品依舊備受歡迎，也有許多新的色彩可以選擇。
像是2020年推出的Tire系列，擁有搶眼的波浪紋路及粗曠的鞋底設計，輔以細膩的皮革，呈現出對比色彩的衝突美學。今年秋季推出了蜜桃粉色鞋底款，浪漫甜美，另外還有鞋底設計靈感來自於跑車的高跟款Flash系列，能拉長身形、修飾比例。不喜歡亮色的人，也可以挑選更低調的Lug系列。
PRADA秋冬則是推出彈力緹花針織靴，圖騰靈感源自70年代的立體幾何形狀，並提供許多顏色，像是紫色、綠色、黑色等，也分為短靴和長靴款。放大的巨型鋸齒狀鞋底呈現出一種像是把日式木屐改造、延伸的摩登姿態，造型感非常強烈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言