來個碧昂絲同款巴斯奇亞月曆吧！Tiffany歡慶耶誕
對來自美國的品牌Tiffany而言，專門店內為顧客打造獨特的節慶佈置一直是重要的傳統。今年的耶誕節慶佈置靈感源自傳奇設計師Jean Schlumberger：閃耀六芒星、金色弦月、暈染雲海、微型樂器以及玻璃吊飾裝點的冰封聖誕樹等，渲染著名經典之作的奇幻魅力，為2021冬季帶來活潑愉悅的氛圍。經典的耶誕倒數月曆，也搭配最新的卡特夫婦碧昂絲（Beyoncé）與JAY-Z形象廣告，將當紅藝術家尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的作品帶回家！
美國傳奇藝術家尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）是20世紀最具影響力的藝術家，近年來更由於許多名人收藏，在亞洲爆紅、價格扶搖直上。在Tiffany最新與卡特夫婦合作的形象廣告About Love中，出現他1982年的創作「Equals Pi」，近似Tiffany經典藍色的用色，彷彿是專為品牌誕生的畫作。
今年Tiffany將聖誕節日倒數的傳統便以「Equals Pi」為主視覺，彷彿一座珍奇多寶閣的裝置，共有24個裝滿Tiffany珠寶和配件的經典藍盒。回顧巴斯奇亞早期藝術生涯，經常於門窗和冰箱等日常用品上作畫並結合紙板、膠合板繃非傳統素材的特色，今年的倒數日曆將充滿數學方程式、文字、人像、豐富表情和符號的「Equals Pi」呈現於四英尺白橡木的木門上，向巴斯奇亞的創意致敬。倒數日曆自即日起可於Tiffany專賣店訂購，Tiffany也將從今年聖誕倒數日曆的銷售額中提撥25萬美金捐贈予Free Arts NYC機構，支持一系列讓紐約市弱勢社區兒童有更多機會接觸創新藝術的相關計畫。
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