來個碧昂絲同款巴斯奇亞月曆吧！Tiffany歡慶耶誕

對來自美國的品牌Tiffany而言，專門店內為顧客打造獨特的節慶佈置一直是重要的傳統。今年的耶誕節慶佈置靈感源自傳奇設計師Jean Schlumberger：閃耀六芒星、金色弦月、暈染雲海、微型樂器以及玻璃吊飾裝點的冰封聖誕樹等，渲染著名經典之作的奇幻魅力，為2021冬季帶來活潑愉悅的氛圍。經典的耶誕倒數月曆，也搭配最新的卡特夫婦碧昂絲（Beyoncé）與JAY-Z形象廣告，將當紅藝術家尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的作品帶回家！

美國傳奇藝術家尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）是20世紀最具影響力的藝術家，近年來更由於許多名人收藏，在亞洲爆紅、價格扶搖直上。在Tiffany最新與卡特夫婦合作的形象廣告About Love中，出現他1982年的創作「Equals Pi」，近似Tiffany經典藍色的用色，彷彿是專為品牌誕生的畫作。