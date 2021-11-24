香港西九文化區玩藝術、瘋打卡！M+新開幕 網紅紛朝聖

香港西九龍，除了傳統滋味、百年老店，也有創意新生，這是一個難以言喻的奧妙之地。其中，集結文化、藝術、美感與休閒的西九文化區，更是全球規模最大的文化項目之一，它位在維多利亞港邊、佔地40公頃的填海土地上，創造出全新多彩的新文化帶，包括戲曲中心、自由空間、展亭等打卡熱點，還有日前才開幕、亞洲首間全球性當地視覺博物館的M+。

西九文化區內有許多世界級展覽、表演節目和文化藝術、各類劇場，以及演出空間和博物館，也提供23公頃的公共空間、長達兩公里的海濱長廊，此地被稱為「世界級的藝術聚集地」，也是欣賞維多利亞港天際線美景的最佳地點。

2019年落成的「戲曲中心」，是專為傳統戲曲而設的世界級表演場地。建築靈感源自中式燈籠，中心大門有如緩緩拉開的舞台帷幕，銀色的外牆閃閃發光，流線設計彷彿夜空中璀璨的銀河，是許多人必拍的打卡熱點；遊客也可以在茶館劇場體驗「一盅兩件」邊飲茶吃點心、邊看戲的傳統香港文化。

「自由空間」則是香港當代表演藝術的新地標，集實驗性劇目、舞蹈、多媒體表演等活動於一地，外牆一整面大型壁畫，也是西九文化區最新的打卡點；這裡還有一間設計型酒吧，可聽著樂音小酌，感受另類悠閒。

位在西九文化區中央的「展亭」，寓意「成長」、「孕育香港文化」之意，整座建築以木柱幾何組成，除了呼應生態永續，也能透過不同的面向，欣賞建築獨特的樣貌，這兒可小憩、拍照打卡，也能感受各種小型表演團體鮮活的生命力。

西九文化區的最新地標，則是亞洲首間國際級當代視覺文化博物館M+，11月12日對外開放，開幕一年內免收門票，可在33個展廳自在欣賞約1,500件館藏作品。

博物館的開幕展有6個專題展覽，包括過去70年的國際設計與建築、從亞洲視角探討戰後國際視覺藝術的敘事等；二樓還有一件由數十萬計泥塑雕像組成的大型裝置作品，由享譽國際的英國雕塑家安東尼・葛姆雷和廣東三百多位村民於2003年花5天時間共同製作，反映中國的遼闊土地和龐大人口；另一展廳「博物館之夢」，則是從M+構建的獨特亞洲脈絡、探索全球概念藝術。

台灣知名書法家董陽孜創作的全新作品也收納在M+；螢幕牆還出現了文森・布羅凱爾的10集動畫作品《博物館是怎樣建成的》。

●如果你想去 西九文化區的交通很便利，觀光客最方便抵達的方式，是搭乘港鐵九龍站E4或E5出口出站後，沿雅翔道步行約5分鐘可達。