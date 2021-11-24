快訊

遭毆男大生明出院！超跑3惡少都有動手 宋母：3人都告

汪小菲與大S離婚首發聲 鬆口二字洩未來動向

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港西九文化區玩藝術、瘋打卡！M+新開幕 網紅紛朝聖

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
海濱長廊除了慢步賞景，也能以慢跑或單車，收攬無盡美景。圖／港旅局提供
海濱長廊除了慢步賞景，也能以慢跑或單車，收攬無盡美景。圖／港旅局提供

香港西九龍，除了傳統滋味、百年老店，也有創意新生，這是一個難以言喻的奧妙之地。其中，集結文化、藝術、美感與休閒的西九文化區，更是全球規模最大的文化項目之一，它位在維多利亞港邊、佔地40公頃的填海土地上，創造出全新多彩的新文化帶，包括戲曲中心、自由空間、展亭等打卡熱點，還有日前才開幕、亞洲首間全球性當地視覺博物館的M+。

西九文化區內有許多世界級展覽、表演節目和文化藝術、各類劇場，以及演出空間和博物館，也提供23公頃的公共空間、長達兩公里的海濱長廊，此地被稱為「世界級的藝術聚集地」，也是欣賞維多利亞港天際線美景的最佳地點。

2019年落成的「戲曲中心」，是專為傳統戲曲而設的世界級表演場地。建築靈感源自中式燈籠，中心大門有如緩緩拉開的舞台帷幕，銀色的外牆閃閃發光，流線設計彷彿夜空中璀璨的銀河，是許多人必拍的打卡熱點；遊客也可以在茶館劇場體驗「一盅兩件」邊飲茶吃點心、邊看戲的傳統香港文化。

「自由空間」則是香港當代表演藝術的新地標，集實驗性劇目、舞蹈、多媒體表演等活動於一地，外牆一整面大型壁畫，也是西九文化區最新的打卡點；這裡還有一間設計型酒吧，可聽著樂音小酌，感受另類悠閒。

位在西九文化區中央的「展亭」，寓意「成長」、「孕育香港文化」之意，整座建築以木柱幾何組成，除了呼應生態永續，也能透過不同的面向，欣賞建築獨特的樣貌，這兒可小憩、拍照打卡，也能感受各種小型表演團體鮮活的生命力。

西九文化區的最新地標，則是亞洲首間國際級當代視覺文化博物館M+，11月12日對外開放，開幕一年內免收門票，可在33個展廳自在欣賞約1,500件館藏作品。

博物館的開幕展有6個專題展覽，包括過去70年的國際設計與建築、從亞洲視角探討戰後國際視覺藝術的敘事等；二樓還有一件由數十萬計泥塑雕像組成的大型裝置作品，由享譽國際的英國雕塑家安東尼・葛姆雷和廣東三百多位村民於2003年花5天時間共同製作，反映中國的遼闊土地和龐大人口；另一展廳「博物館之夢」，則是從M+構建的獨特亞洲脈絡、探索全球概念藝術。

台灣知名書法家董陽孜創作的全新作品也收納在M+；螢幕牆還出現了文森・布羅凱爾的10集動畫作品《博物館是怎樣建成的》。

●如果你想去

西九文化區的交通很便利，觀光客最方便抵達的方式，是搭乘港鐵九龍站E4或E5出口出站後，沿雅翔道步行約5分鐘可達。

環遊西九文化區的最佳方式，一徒步、二單車，也各有風景；區內也有很多創意餐廳，傍晚時分，景色正美，就著美食與美景感受西九文化區之夜，也很精彩。

各種小型表演團體的演出，讓西九文化區充滿著創新與活力。圖／港旅局提供
各種小型表演團體的演出，讓西九文化區充滿著創新與活力。圖／港旅局提供
西九文化區自然散放著藝術、休閒的氛圍。圖／港旅局提供
西九文化區自然散放著藝術、休閒的氛圍。圖／港旅局提供
吸睛的建築，也是打卡美地。圖／港旅局提供
吸睛的建築，也是打卡美地。圖／港旅局提供
燈光亮起，又是另一種情境與氛圍。圖／港旅局提供
燈光亮起，又是另一種情境與氛圍。圖／港旅局提供
西九文化區可休憩、可賞景，享受城市裡的開闊新視野。圖／港旅局提供
西九文化區可休憩、可賞景，享受城市裡的開闊新視野。圖／港旅局提供
M+是香港夜色中美麗的新星。本報資料照片
M+是香港夜色中美麗的新星。本報資料照片
M+已成香港最新也最熱門的打卡地標。圖／港旅局提供
M+已成香港最新也最熱門的打卡地標。圖／港旅局提供
西九文化區的各個主題建築，各有特色，也是取景的絕佳美地。圖／港旅局提供
西九文化區的各個主題建築，各有特色，也是取景的絕佳美地。圖／港旅局提供

博物館 香港 建築

延伸閱讀

香港COVID-19疫苗 首劑接種率達7成

2021高雄漾藝博 新銳藝術駁二啟程未來

佳士得香港秋拍 20、21世紀藝術下週登場 聚焦巴斯奇亞

網紅直播喝農藥亡 骨灰被火化人員掉包「配冥婚」

相關新聞

優惠懶人包／好市多黑色購物週第3天 夏普日製空氣清淨機萬元有找

好市多黑色購物週今日進入第3天，會員對今年商品的折扣度、吸引力評價兩極，但許多前2天就推出的熱門品項仍陸續傳出售罄消息。...

兼融精粹 調和出個性鮮明的和諧美感

本案基地為新成屋，在許有森設計師精心規畫後，重塑空間更加完善通透的美感空間。

來個碧昂絲同款巴斯奇亞月曆吧！Tiffany歡慶耶誕

對來自美國的品牌Tiffany而言，專門店內為顧客打造獨特的節慶佈置一直是重要的傳統。今年的耶誕節慶佈置靈感源自傳奇設計...

香港西九文化區玩藝術、瘋打卡！M+新開幕 網紅紛朝聖

香港西九龍，除了傳統滋味、百年老店，也有創意新生，這是一個難以言喻的奧妙之地。其中，集結文化、藝術、美感與休閒的西九文化...

黑色控+香迷都搶！diptyque黑色星期五香氛蠟燭只賣4天

不管是黑色控、還是香迷們，都要準備搶了！迎接黑色星期五的到來，diptyque今年再次推出限時「4天」販售的限量黑色星期...

青少年限定版 「玩‧劇場」歌劇院線上影片讓你練功

台中國家歌劇院「玩·劇場：青少年創意工坊」一直是備受家長與青少年們熱切期待的暑期活動，透過工作坊不僅增加表達能力、認識身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。