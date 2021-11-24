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黑色控+香迷都搶！diptyque黑色星期五香氛蠟燭只賣4天

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
diptyque重新演繹巴黎聖日耳曼大道香氛蠟燭飾全新設計，象徵著diptyque團結互助的信念。圖／diptyque提供
diptyque重新演繹巴黎聖日耳曼大道香氛蠟燭飾全新設計，象徵著diptyque團結互助的信念。圖／diptyque提供

不管是黑色控、還是香迷們，都要準備搶了！迎接黑色星期五的到來，diptyque今年再次推出限時「4天」販售的限量黑色星期五香氛蠟燭，靈感來自於「巴西耳」所用的線條，diptyque 2021限量黑色星期五香氛蠟燭僅於11月26日至29日販售。

今年的黑色星期五香氛蠟燭，一點燃蠟燭帶來馥郁玫瑰融合酸澀清新的漿果，再加上香甜的黑醋栗葉，就像來到巴黎聖日耳曼大道34號的香氣，於第一間精品店中，牆面上的石紋正是靈感來源，diptyque重新演繹香氛蠟燭飾全新設計，象徵著diptyque團結互助的信念。 

diptyque長期秉持互助精神，計畫將此款限量版香氛蠟燭銷售額的15％，捐贈予World Health Organization（世界衛生組織）創建的2019 COVID-19 Solidarity Response Fund（2019 冠狀病毒疾病團結響應基金），以協助減緩COVID-19新型冠狀病毒疫情

香氛蠟燭獨家於10/10 APOTHECRAY官網及diptyque信義微風旗艦店販售。 

DIPTYQUE 2021限量黑色星期五香氛蠟燭190g ／2,400元。圖／diptyque提供
DIPTYQUE 2021限量黑色星期五香氛蠟燭190g ／2,400元。圖／diptyque提供
DIPTYQUE 2021限量黑色星期五香氛蠟燭190g ／2,400元。圖／diptyque提供
DIPTYQUE 2021限量黑色星期五香氛蠟燭190g ／2,400元。圖／diptyque提供

黑色星期五 COVID-19 疫情

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