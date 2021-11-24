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青少年限定版 「玩‧劇場」歌劇院線上影片讓你練功

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
「這不是你想像的現代舞教學」側拍，影片由微光製造，透過8集、每集5分鐘影片，由資深舞者李尹櫻、王鎮倫帶領青少年從認識劇場和創作。圖／微光製造提供
「這不是你想像的現代舞教學」側拍，影片由微光製造，透過8集、每集5分鐘影片，由資深舞者李尹櫻、王鎮倫帶領青少年從認識劇場和創作。圖／微光製造提供

台中國家歌劇院「玩·劇場：青少年創意工坊」一直是備受家長與青少年們熱切期待的暑期活動，透過工作坊不僅增加表達能力、認識身體能量，也能建立自信心與領導能力。今年因疫情，實體課程轉成線上版「玩．劇場—PLAY」，12支寓教於樂影片正式上線，讓青少年可呼朋引伴一起練功，也適合當作國高中通識課程教材。

歌劇院指出，這次特別為「18歲以下」青少年朋友設計的「玩．劇場：PLAY」線上學習分舞蹈篇「這不是你想像的現代舞教學」、戲劇篇「新手表演班」，分別由微光製造與嚎哮排演企劃與製作。

微光製造藝術總監王宇光、核心成員李尹櫻，曾擔任2020年「玩·劇場：青少年創意工坊」導師，帶領青少年從認識劇場、肢體練習，到對身體的認識與創作，從不知道身體如何舞動，到群體共創一支舞，讓青少年學員成就感十足。

這次微光製造透過8集、每集僅5分鐘影片，在資深舞者李尹櫻、王鎮倫帶領下，運用生活場景及日常動作，加入表情、物件、音樂、燈光與舞伴等不同媒介，層層推進，帶領青少年認識「從動作到舞蹈」的過程。

「玩．劇場：PLAY這不是你想像的現代舞教學」11月6日起連續8週，每周六上架1集，廣受好評。

戲劇篇「新手表演班」由深受年輕人喜愛的嚎哮排演靈魂人物黃建豪、蕭東意製作，他們以幽默、詼諧的「嚎哮風格」展現魅力。在網路爆紅、突破34萬瀏覽次數的「端午不返鄉，來學點英文吧！」影片就是蕭東意以「匿名者」之名，拍攝爆笑防疫影片廣為流傳。

今年戲劇篇「新手表演班」由黃建豪、蕭東意、資深劇場演員蔡佾玲、廖晨志分別擔任4集影片講師，從自身學習表演的經驗入手，引導新手演員表演訓練所需具備的基本功，從呼吸開始，觀察自己身體反應、注意力投射培養默契，進而抓取在舞台上的戲劇精隨。

「玩．劇場：PLAY新手表演班」將在11月28日起，連續4周，每周日推出1集，引領青少年們進入充滿創意與想像的戲劇世界。相關影片可在歌劇院官網「NTT Online」及YouTube頻道觀賞。

「這不是你想像的現代舞教學」側拍，影片由微光製造，透過8集、每集5分鐘影片，由資深舞者李尹櫻、王鎮倫帶領青少年從認識劇場和創作。圖／微光製造提供
「這不是你想像的現代舞教學」側拍，影片由微光製造，透過8集、每集5分鐘影片，由資深舞者李尹櫻、王鎮倫帶領青少年從認識劇場和創作。圖／微光製造提供
「線上新手表演班」由黃建豪、蕭東意、資深劇場演員蔡佾玲、廖晨志分別擔任4集影片講師，從自身學習表演的經驗入手，引導新手演員表演訓練所需具備的基本功。圖／歌劇院提供
「線上新手表演班」由黃建豪、蕭東意、資深劇場演員蔡佾玲、廖晨志分別擔任4集影片講師，從自身學習表演的經驗入手，引導新手演員表演訓練所需具備的基本功。圖／歌劇院提供

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