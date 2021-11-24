百達翡麗6002G將登邦瀚斯香港 安帝古倫聚焦骨董勞力士

多家國際拍賣行的香港秋季拍賣即將於本週末起陸續登場。邦瀚斯（Bonhams）12月1日舉辦的香港鐘表專拍，領銜拍品為有「表王」美譽的百達翡麗（Patek Philippe）薈萃多項工藝、具備12項複雜功能的型號6002G-001 Sky Moon Tourbillon日月陀飛輪白金雙表盤三問腕表，可以說是品牌的代表作、許多藏家心目中的終極逸品。

型號6002的日月陀飛輪，是百達翡麗於2001年型號5002日月陀飛輪的改款，為百達翡麗當今線上第二複雜的表款，因此備受收藏家與鑑賞家渴求。這款雙面表款在在2013年時開始搭配珍稀工藝推出藍色琺瑯面的6002G-001（即本次拍品型號），以及2016年的型號6002G-010黑色琺瑯面款式；今年6月才剛推出玫瑰金配咖啡色琺瑯面的新作，取代以往的6002G-010黑面白金款。

6002G具備包括大教堂雙音簧三問報時、逆跳萬年曆、陀飛輪、月相、恆星顯示時間等共12項複雜功能，表殼則是由人手雕琢整塊白金原料而成，正面的藍色表盤顯示標準時間、月相、萬年曆、飾以掐絲琺瑯，表背則呈現北半球星空圖、恆星時以及月球軌跡等各種天文曆法。即將於下週三上拍邦瀚斯的這枚拍品，更是從未使用、且保存了所有原廠配件及證書之完美逸品，是目前出現在拍場的同款型號中品項最佳的一件，因此專家認為極有可能會創下同型號新紀錄。

除了領銜拍品，這次的拍賣焦點還包括運動奢華風的宇舶表（Hublot）的Classic Fusion Tourbillon Haute Joaillerie極罕有限量白金鑲鑽石自動上鍊鏤空陀飛輪腕，愛彼表1970年代經典初代皇家橡樹Royal Oak 5402ST型號A系列精鋼自動上鍊腕表，以及一枚綠面百達翡麗型號5711/1A-014 型號精鋼自動上鍊腕表。