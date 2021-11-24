寶珀進駐高登鐘表高雄義享形象店攝影特展再「獻」南台

亞太區跨國高級鐘表經銷通路高登鐘表深耕台灣十餘年，品牌2019年底時在台北老爺酒店開設專賣店，今年繼續南向拓點，九月時於高雄藝享時尚廣場開設「高登鐘表高雄義享形象店」，近日更將11月曾於台北101舉辦之「寶珀Blancpain五十噚攝影特展」南下再「獻」港都，引領欣賞者領略蔚藍海洋與潛水表的魅力。

為兼顧隱私與視覺穿透性，「高登鐘錶高雄義享形象店」的兩側玻璃窗以夾紗玻璃與鐵件層次交錯設計，同時延伸台北店的設計概念，將木作、大理石與鐵件混合選用，創造出空間的細膩與優渥感受。而本次即將從11月24日至12月13日展開的「五十噚攝影特展」，將展出「2021海洋攝影獎」首獎作品，以及首屆「女性五十噚獎」得主攝影錦集，同場加映再有台灣知名水下攝影師吳永森參展，總計約30幅水下攝影作品，帶來宛如海洋博物館的生態巡禮奇景。

伴隨攝影展的同時，寶珀（Blancpain）也帶來品牌兩款新作：五十噚「深潛器腕表鈦版本」與「五十噚自動潛水腕表」。前者使用醫療等級的23級鈦，相當罕見，表款並具備防水300米、矽游絲、NATO表帶等軟硬體特色；後者則首度將五十噚「縮小」為40毫米，並選用藍色的墨西哥珍珠母貝表面，以魔幻莫測的母貝紋理結合五十噚經典的弧形藍寶石水晶玻璃表圈，防水同樣可達300米性能，精密而複雜。

【Blancpain五十噚攝影特展】

展期：2021年11月24日至12月13日，實際時間依百貨營業時間為主。