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雀巢膠囊咖啡「顏值機」美型上市 星巴克太妃核果拿鐵隨時在家喝

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
擁有全系列星巴克咖啡膠囊，在家就能享受自己的星巴克，共超過20種膠囊口味滿足全家人味蕾。圖／台灣雀巢提供
擁有全系列星巴克咖啡膠囊，在家就能享受自己的星巴克，共超過20種膠囊口味滿足全家人味蕾。圖／台灣雀巢提供

疫情永久改變了部分民眾的日常生活型態，居家時間變長也讓許多人重新檢視居家生活規劃，更重視居住空間佈置及擺設，也順勢添購了許多實用、紓壓、外型又美的小家電，其中咖啡機就是許多人在疫情期間入手的熱門品項之一。

從企鵝機到小精靈機，雀巢多趣酷思不斷突破大眾對膠囊咖啡機外型的框架與想像，此次INFINISSIMA Touch顏值機獨特的機身線條，極簡流暢外型搭配暖色調的時尚象牙白，還有一次可煮5～10杯的1.2公升超大水箱、超簡單觸控介面，當然同樣採用專業咖啡館級的15Bar高壓幫浦萃取系統，絕對成為家中空間新亮點，輕鬆打造北歐風溫馨自宅咖啡廳。

而目前咖啡膠囊更有超過20種口味，包括星巴克咖啡館的經典風味，不論是星巴克美式咖啡、拿鐵、焦糖瑪奇朵，或近日上架引爆瘋搶的太妃核果風味拿鐵，均使用與星巴克門市相同的100%阿拉比卡咖啡豆製成，在家就能享受不受打擾的咖啡時光。另外，還有各式經典咖啡飲品，以及奶茶及巧克力歐蕾、NESQUIK兒童牛奶可可，全家人都能輕鬆享受美味。

即日起至12月31日前至內湖IKEA星巴克家享體驗館或雀巢多趣酷思百貨直營櫃體驗新機與試飲，完成指定任務即有機會獲得INFINISSIMA Touch顏值機、星巴克馬克杯等限量好禮。12月2日起在新竹巨城百貨雀巢多趣酷思直營櫃購買INFINISSIMA Touch顏值機組合享有7折優惠；12月10日起搭配電商平台momo購物網、PChome的雙12活動，INFINISSIMA Touch顏值機享9折優惠。現在加入LINE官方帳號好友及綁定會員還可享100元購物金、集點換咖啡、註冊咖啡機享2年保固。

簡單直覺的觸控介面，讓任何人都能輕鬆煮出有咖啡館等級Crema的研磨咖啡。圖／台灣雀巢提供
簡單直覺的觸控介面，讓任何人都能輕鬆煮出有咖啡館等級Crema的研磨咖啡。圖／台灣雀巢提供
INFINISSIMA Touch顏值機獨特的機身線條，極簡流暢外型搭配暖色調的時尚象牙白，還擁有超大水箱。圖／台灣雀巢提供
INFINISSIMA Touch顏值機獨特的機身線條，極簡流暢外型搭配暖色調的時尚象牙白，還擁有超大水箱。圖／台灣雀巢提供
雀巢多趣酷思膠囊咖啡「INFINISSIMA Touch顏值機」美型升級上市，建議售價3,999元。圖／台灣雀巢提供
雀巢多趣酷思膠囊咖啡「INFINISSIMA Touch顏值機」美型升級上市，建議售價3,999元。圖／台灣雀巢提供

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