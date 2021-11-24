3成男性周年慶預算高於女性 逾5成鎖定3C用品

疫後經濟復甦，第四季在五倍券與零售百貨週年慶雙助攻下，內需消費明顯加溫。據Money101 今公布的「百貨週年慶消費支付調查」，高達38.03%男性週年慶消費預算落在1至3萬元，略高出女性，消費者逾5成鎖定3C數位用品，習慣支付方式以現金回饋信用卡為最高。

Money101總經理朱本傑表示，雖然景氣回升，但消費者的消費行為逐漸趨於理性計畫性消費，採取最為省錢的消費模式，早先看準電商或實體百貨購物檔期，整體會呈現消費享樂延後的現象；另外，調查也顯示男女消費意願佔比相當，高達38.03%男性週年慶消費預算落在1至3萬元，高出女性6.94%個百分比，男性客群消費實力未來可期。

從Money101調查中，今年百貨公司週年慶消費傾向，有50.3%的消費者鎖定3C數位用品，比例最高，接續為採購家電32.5%、服飾配件32.5%、保養/彩妝31.7%及精品11.3%。不難發現因疫情影響，長期遠距或居家辦公，直接影響消費者消費行為趨近增添數位用品搭上數位潮與家電，而間接延伸的居家料理、居家清潔收納等話題將是時下令人關注的夯議題。

今年，信義區各大百貨週年慶車輪戰況激烈，調查也發現，達47.1%的消費者預計或已經去新光三越採購，其次大遠百31.6%、SOGO約27.8%、統一/夢時代21.5%。

而最引起消費者選擇該百貨票數最高是交通便利47.6%，接續為離家近35%、折扣下殺高優惠30.6%、有自己喜愛的品牌29.6%、滿額贈禮吸睛比例僅達21.2%。

其次，今年百貨週年慶的消費預算上，消費者預算有39.5%落在1萬元以下，其次是34.2%的消費者預算為1至3萬元，3至5萬元則有15.2%，5至10萬元有7.9%。

在信用卡的選擇上，消費者最在乎究竟要刷哪張卡，才能得到最高的現金回饋87.5%，其次在乎可兌換限定禮品24%，接著依序為是否提供分期0利率15.8%以及可否免費停車10.4%。

朱本傑表示，各大百貨週年慶皆在年末展開馬拉松式的促銷，加上百貨公司幾乎都有10%的滿額贈現金禮券及各家銀行信用卡的現金與禮券回饋，消費者在血拼之前，可以多比較，利用週年慶期間省下一筆可觀的開銷，同時也呼籲避免過度報復性消費，為了拼週年慶回饋金導致背負卡債。