優惠懶人包／好市多黑色購物週第3天 夏普日製空氣清淨機萬元有找

好市多黑色購物週今日進入第3天，會員對今年商品的折扣度、吸引力評價兩極，但許多前2天就推出的熱門品項仍陸續傳出售罄消息。也許是因為大多數會員已經開始對黑色購物週免疫，所以賣場人潮雖不少，但還是能維持順暢走逛的舒適度。活動第3天新推出的主打優惠商品包括包含QLED電視、空氣清淨機、鑽石耳環、桌上型硬碟、潔膚皂、紅酒杯組、即溶可可粉，大多都是居家常備、派對必備的實用好物，再加上現場仍持續新增隱藏版優惠項目，不管是黑色購物週期間首度進場，還是一來再來，都會有驚喜。

第3天App主打優惠商品再新增7款，包括大尺寸的TCL 75吋4K QLED量子智能連網顯示器，現折9,000元，優惠價34,999元；秋冬換季必備的SHARP日本製空氣清淨機下殺3,000元，9,999元萬元有找價超划算；1.5克拉圓形鑽石耳環現折5,000元，44,999元犒賞一年辛苦；Seagate外接式16TB桌上型硬碟折價2,200元，優惠價8,999元，再多照片資料都可以好好備份；敏感性肌膚適用的舒特膚臉部身體潔膚凝脂折價110元，優惠價789元；RIEDEL ACCANTO系列德國製玻璃紅酒杯4件組，折價190元，優惠價689元；還有冬季居家暖身常備的SWISS MISS香純巧克力即溶可可粉也推出久違折扣，現折60元，優惠價219元。