快訊

房市崩潰現前兆、台灣會失落30年？學者揭往事曝關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

優惠懶人包／好市多黑色購物週第3天 夏普日製空氣清淨機萬元有找

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
SHARP日本製空氣清淨機下殺3,000元，特價9,999元，萬元有找。圖／摘自今購網
SHARP日本製空氣清淨機下殺3,000元，特價9,999元，萬元有找。圖／摘自今購網

好市多黑色購物週今日進入第3天，會員對今年商品的折扣度、吸引力評價兩極，但許多前2天就推出的熱門品項仍陸續傳出售罄消息。也許是因為大多數會員已經開始對黑色購物週免疫，所以賣場人潮雖不少，但還是能維持順暢走逛的舒適度。活動第3天新推出的主打優惠商品包括包含QLED電視、空氣清淨機、鑽石耳環、桌上型硬碟、潔膚皂、紅酒杯組、即溶可可粉，大多都是居家常備、派對必備的實用好物，再加上現場仍持續新增隱藏版優惠項目，不管是黑色購物週期間首度進場，還是一來再來，都會有驚喜。

第3天App主打優惠商品再新增7款，包括大尺寸的TCL 75吋4K QLED量子智能連網顯示器，現折9,000元，優惠價34,999元；秋冬換季必備的SHARP日本製空氣清淨機下殺3,000元，9,999元萬元有找價超划算；1.5克拉圓形鑽石耳環現折5,000元，44,999元犒賞一年辛苦；Seagate外接式16TB桌上型硬碟折價2,200元，優惠價8,999元，再多照片資料都可以好好備份；敏感性肌膚適用的舒特膚臉部身體潔膚凝脂折價110元，優惠價789元；RIEDEL ACCANTO系列德國製玻璃紅酒杯4件組，折價190元，優惠價689元；還有冬季居家暖身常備的SWISS MISS香純巧克力即溶可可粉也推出久違折扣，現折60元，優惠價219元。

好市多黑色購物週的優惠商品為累加制，活動期間每天都會新增優惠商品，等於是越接近活動尾聲優惠品項越多，但今年部分熱門優惠品項都有限購規定，優惠活動期間每卡限購1組，且有優惠總量限制、賣完為止，不想錯過優惠還是建議及早至賣場挖寶。

1.5克拉圓形鑽石耳環現折5,000元，優惠價44,999元。圖／摘自今購網
1.5克拉圓形鑽石耳環現折5,000元，優惠價44,999元。圖／摘自今購網
Seagate外接式16TB桌上型硬碟折價2,200元，優惠價8,999元。圖／摘自今購網
Seagate外接式16TB桌上型硬碟折價2,200元，優惠價8,999元。圖／摘自今購網
RIEDEL ACCANTO系列德國製玻璃紅酒杯4件組，折價190元，優惠價689元。圖／摘自今購網
RIEDEL ACCANTO系列德國製玻璃紅酒杯4件組，折價190元，優惠價689元。圖／摘自今購網
TCL 75吋4K QLED量子智能連網顯示器，現折9,000元，優惠價34,999元。圖／摘自今購網
TCL 75吋4K QLED量子智能連網顯示器，現折9,000元，優惠價34,999元。圖／摘自今購網
SWISS MISS香純巧克力即溶可可粉現折60元，優惠價219元。圖／摘自今購網
SWISS MISS香純巧克力即溶可可粉現折60元，優惠價219元。圖／摘自今購網
舒特膚臉部身體潔膚凝脂折價110元，優惠價789元。圖／摘自今購網
舒特膚臉部身體潔膚凝脂折價110元，優惠價789元。圖／摘自今購網

紅酒 鑽石

延伸閱讀

女友在黑五好市多眼巴巴望著兩層樓高的它 他PO危機照跪求怎勸退

好市多黑色購物週第3天優惠再新增 酒杯之王、熱可可粉冬季派對必備

好市多黑色購物週Day 2賣場直擊 黃金結婚套組現折1.4萬

好市多黑色購物週第2天優惠再公開 液體衛生棉、超夯精油皂必入手

相關新聞

日本進口B群「愛肌寧錠劑」主成份下降 回收640萬顆

食藥署今日公告回收日本進口的B群「愛肌寧錠劑」，因主成分下降，無法達到預期四年保存期限，經廠商檢後自主回收，共計640萬...

兼融精粹 調和出個性鮮明的和諧美感

本案基地為新成屋，在許有森設計師精心規畫後，重塑空間更加完善通透的美感空間。

好市多黑色購物週第3天賣場優惠懶人包 夏普日製空氣清淨機萬元有找

好市多黑色購物週今日進入第3天，會員對今年商品的折扣度、吸引力評價兩極，但許多前2天就推出的熱門品項仍陸續傳出售罄消息。...

米其林加持 臺虎 ✕ Impromptu by Paul Lee 小7預購中

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

六福村「下雪了」！耶誕老公公現身 裝扮入園門票399

耶誕節不能出國門，又想體驗北國飄雪的風情，那就到六福村吧！從北極遠道而來的耶誕老公公、歐洲童話世界重現，11月27日至2...

湯圓變日式糰子！桂冠×櫻桃小丸子聯名組 迸出新吃法

入冬必吃的湯圓，今年又有新花樣！「桂冠」今年攜手「櫻桃小丸子」，推出經典湯圓麻吉組、包餡小湯圓麻吉組，除了有逗趣的小丸子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。