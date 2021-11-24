米其林加持 臺虎 ✕ Impromptu by Paul Lee 小7預購中

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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在時興的餐酒搭配中，具有氣泡感的香檳、氣泡酒、啤酒，以氣泡的清爽常能為味蕾帶來清新感受，因而受不少饕客喜愛。臺虎精釀與米其林星級餐廳Impromptu by Paul Lee跨界合作，推出「IMPROMPTU X TAIHU不期而遇」，結合帶有白酒氣息的蘋果、酸黃瓜與蒔蘿，已可在全台7-11 ibon限量預購。

位於晶華酒店的Impromptu by Paul Lee，以法式烹飪手法搭配板前服務，呈現多元創新料理，開幕不到一年已在米其林指南台北版摘下一星至今，IMPROMPTU意味「即興演出」，並結合主廚Paul Lee之名，以不受框架限制為料理精神；上周再於甫公布的「500盤」美食評鑑中，以「椒麻口味老兵拌麵」、「豬腳包小牛胸線」與「鮮」三道菜色，拿下3盤肯定，有國際觀也接地氣。

本次的聯名酒款，是由釀酒師以氣泡酒重現主廚Paul Lee喜愛的調酒「Pickleback Shot」，將帶有白酒氣息的蘋果結合爽口的酸黃瓜與蒔蘿，果香明亮、口感爽脆，而略帶刺激的氣泡感層次俐落，更將成為佐餐時的微醺之選。其瓶身設計是以咖啡色玻璃瓶搭配搶眼的螢光綠，酒標上以手語表現出剪影的兔子，進而帶出Impromptu的中文諧音「硬皮兔」，並在耳朵上藏入代表酒款風味的酸黃瓜。

「IMPROMPTU X TAIHU不期而遇」單瓶建議售價888元，已可在全台7-11預購，亦可於Impromptu by Paul Lee餐廳選購。

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