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日本進口B群「愛肌寧錠劑」主成份下降 回收640萬顆

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
日本進口的B群「愛肌寧錠劑」包裝外觀。圖／食藥署提供
日本進口的B群「愛肌寧錠劑」包裝外觀。圖／食藥署提供

食藥署今日公告回收日本進口的B群「愛肌寧錠劑」，因主成分下降，無法達到預期四年保存期限，經廠商檢後自主回收，共計640萬顆。食藥署藥品組科長洪國登表示，該產品就是俗稱B群、維生素E，可於藥局、藥妝店取得，且已售出7批號，將限期12月12日前回收完畢。

洪國登表示，「愛肌寧錠劑」主要用於「維生素B1、B5(泛酸鈣)、B6、B12及維生素E缺乏症」，原廠在進行藥品持續性安定性試驗時發現主成分含量有下降之趨勢，故啟動預防性回收，回收的批號分別為RLMA、RLUB、RLYB、LMYA、LASB、LAYA、LRUA。

該藥品是由大法貿易股份有限公司輸入，由於日本原廠進行安定性試驗時，發現主成分含量有下降趨勢，推測此藥品在保存效期前未達合格標準，因此提報食藥署自主提前回收。食藥署已要求廠商應於110年12月12日前完成回收作業，並請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。

日本進口的B群「愛肌寧錠劑」，因主成分下降而自主回收。圖／食藥署提供
日本進口的B群「愛肌寧錠劑」，因主成分下降而自主回收。圖／食藥署提供

食藥署 日本

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