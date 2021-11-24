日本進口B群「愛肌寧錠劑」主成份下降 回收640萬顆

食藥署今日公告回收日本進口的B群「愛肌寧錠劑」，因主成分下降，無法達到預期四年保存期限，經廠商檢後自主回收，共計640萬顆。食藥署藥品組科長洪國登表示，該產品就是俗稱B群、維生素E，可於藥局、藥妝店取得，且已售出7批號，將限期12月12日前回收完畢。

洪國登表示，「愛肌寧錠劑」主要用於「維生素B1、B5(泛酸鈣)、B6、B12及維生素E缺乏症」，原廠在進行藥品持續性安定性試驗時發現主成分含量有下降之趨勢，故啟動預防性回收，回收的批號分別為RLMA、RLUB、RLYB、LMYA、LASB、LAYA、LRUA。