六福村「下雪了」！耶誕老公公現身 裝扮入園門票399
耶誕節不能出國門，又想體驗北國飄雪的風情，那就到六福村吧！從北極遠道而來的耶誕老公公、歐洲童話世界重現，11月27日至2022年1月2日還可欣賞全台最大耶誕村飄雪美景。此外，全身變裝麋鹿、精靈、公主、王子或各式角色入園，還可享優惠價399元(原價999元)。
白雪紛飛的場景，11月27日起將在六福村登場。耶誕老公公乘著雪橇，來到六福村「耶誕國度」，馴鹿及雪人家族也進場，一同實現小朋友們耶誕心願。六福村特別推出限量耶誕禮物包，凡現場選購即可獲得「耶誕老公公見面會」入場券(逢周一停演)，耶誕老公公不但會將禮物親送到手，還會和大小朋友合照拍立得照片。
耶誕檔期假日限定還有「冬季耶誕饗宴」，六福村牛排館耶誕限定推出英國經典名菜「威靈頓特餐」，包括菲力牛排佐鵝肝醬、義大利生火腿，覆上酥皮焗烤的多層味蕾享受；媲美百老匯等級的華麗舞台劇也登場，充滿異國風的美國西部牛仔舞、拐杖舞，以及熱力十足的康康舞輪番上演，重量級國際巨星─耶誕老公公也會驚喜現身，此為周末限定、席次有限。
活動相關及優惠可至六福村官網查詢：http://www.leofoo.com.tw/village/ 。
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