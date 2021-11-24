聽新聞
test
0:00 / 0:00
湯圓變日式糰子！桂冠×櫻桃小丸子聯名組 迸出新吃法
入冬必吃的湯圓，今年又有新花樣！「桂冠」今年攜手「櫻桃小丸子」，推出經典湯圓麻吉組、包餡小湯圓麻吉組，除了有逗趣的小丸子封面外，還隨包附贈「芝麻粉、花生粉」，讓民眾可以創造新吃法，自行還原日式卡通人物愛吃的日式糰子，即日起還可享滿額88折的上市優惠。
今年桂冠推出的櫻桃小丸子聯名產品，共有「經典湯圓麻吉組」和「包餡小湯圓麻組」等2種組合，封面可以看見小丸子與家人、同學們一同化身為廚師造型，充滿歡樂童趣。為了營造出小丸子一家人甜蜜相處的溫馨感覺，2款產品均為花生、芝麻口味湯圓各1的組合，再搭配有芝麻粉、花生粉。湯圓除了可以直接烹煮品嚐、自行搭配甜湯之外，也可以將湯圓煮熟後瀝乾，再灑上芝麻粉或花生粉，讓湯圓化身為軟糯的「日式糰子」，重現動畫中的經典場景，並且享受全家人一起DIY的互動樂趣。每盒均為145元。
為慶祝新品上市，「經典湯圓麻吉組」自即日起於桂冠蝦皮官方旗艦店開始販售，全品項單筆滿799元，並輸入折扣碼「MYLA79988」可享88折優惠，同時也於foodpanda熊貓超市銷售，並自12月2日起於家樂福、大潤發、愛買等實體通路陸續上架。「包餡小湯圓麻吉組」，則會於12月3日起，於全聯福利中心開始販售。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言