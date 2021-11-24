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湯圓變日式糰子！桂冠×櫻桃小丸子聯名組 迸出新吃法

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
包餡小湯圓麻吉組，每份145元。圖／桂冠提供
包餡小湯圓麻吉組，每份145元。圖／桂冠提供

入冬必吃的湯圓，今年又有新花樣！「桂冠」今年攜手「櫻桃小丸子」，推出經典湯圓麻吉組、包餡小湯圓麻吉組，除了有逗趣的小丸子封面外，還隨包附贈「芝麻粉、花生粉」，讓民眾可以創造新吃法，自行還原日式卡通人物愛吃的日式糰子，即日起還可享滿額88折的上市優惠。

今年桂冠推出的櫻桃小丸子聯名產品，共有「經典湯圓麻吉組」和「包餡小湯圓麻組」等2種組合，封面可以看見小丸子與家人、同學們一同化身為廚師造型，充滿歡樂童趣。為了營造出小丸子一家人甜蜜相處的溫馨感覺，2款產品均為花生、芝麻口味湯圓各1的組合，再搭配有芝麻粉、花生粉。湯圓除了可以直接烹煮品嚐、自行搭配甜湯之外，也可以將湯圓煮熟後瀝乾，再灑上芝麻粉或花生粉，讓湯圓化身為軟糯的「日式糰子」，重現動畫中的經典場景，並且享受全家人一起DIY的互動樂趣。每盒均為145元。

為慶祝新品上市，「經典湯圓麻吉組」自即日起於桂冠蝦皮官方旗艦店開始販售，全品項單筆滿799元，並輸入折扣碼「MYLA79988」可享88折優惠，同時也於foodpanda熊貓超市銷售，並自12月2日起於家樂福、大潤發、愛買等實體通路陸續上架。「包餡小湯圓麻吉組」，則會於12月3日起，於全聯福利中心開始販售。

「包餡小湯圓麻組」內含花生、芝麻口味小湯圓各1，再搭配有芝麻粉、花生粉。圖／桂冠提供
「包餡小湯圓麻組」內含花生、芝麻口味小湯圓各1，再搭配有芝麻粉、花生粉。圖／桂冠提供
透過湯圓加上花生粉、芝麻粉的組合，讓民眾自行重現日式糰子的美味。圖／桂冠提供
透過湯圓加上花生粉、芝麻粉的組合，讓民眾自行重現日式糰子的美味。圖／桂冠提供

湯圓 桂冠 櫻桃小丸子

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