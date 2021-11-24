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房市崩潰現前兆、台灣會失落30年？學者揭往事曝關鍵

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冷颼颼！台中一蘭拉麵vs鍋物開戰 你選哪一個

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
知名火鍋品牌「肉多多」本月15日進駐豐原太平洋百貨，看準百貨人潮及消費力，肉多多首次在台中百貨商場展店，盼帶來更多人潮及效益。圖／肉多多火鍋店提供
知名火鍋品牌「肉多多」本月15日進駐豐原太平洋百貨，看準百貨人潮及消費力，肉多多首次在台中百貨商場展店，盼帶來更多人潮及效益。圖／肉多多火鍋店提供

天氣轉冷，日本知名一蘭拉麵在台中拓展朝富店，是全台二號店，今早10點隆重開幕，祭出前三名贈送「有田燒一蘭謹製拉麵碗」，昨吸引大批民眾不畏低溫排隊；獲米其林指南餐廳的橘色刷刷屋進軍台中新光三越，夾帶高人氣，目前到跨年前已一位難求；肉多多火鍋店進駐豐原太平洋百貨，推出活動抽10盎司肉品，吸引人潮。

一蘭台灣台中朝富店為一蘭於全球的第87間店舖。2017年台北展店人潮不斷，今年一蘭決定將二號店落腳台中，坐落於台灣大道及朝富路交叉口，距台中市政府僅須5分鐘的車程，交通便利，今天上午10點開幕。

內部裝潢設有元祖必備的41席「味集中座位」，首次規劃寬敞伴手禮販賣區，採日本淺草店的屋台風作為設計，讓用餐民眾彷彿來到日本淺草店，一解不能出國旅遊之苦。

為歡慶首次展店台中，開幕日(24日)前三名進店貴賓可獲得非賣品「有田燒 一蘭謹製拉麵碗」乙個，前1500名進店貴賓可獲得台中店專屬紀念品乙份，購買伴手禮滿2000元以上再獲得一蘭特製胸章乙套。昨不少民眾不畏低溫排隊，足見一蘭高人氣。地址：台中市西屯區朝富路2號2樓、營業時間：10:00-24:00。

台中鍋品提前開戰！有頂級鍋物稱號的橘色刷刷鍋，本周二(22日)於台中新光三越歡慶開幕，是集團首間外縣市店面，店內設計保留「竹庭小屋」空間感，呈現高雅、低調的品牌調性；同時全面更換制服款式，針對所有工作人員全面打造新形象，更貼近工作機能的設計剪裁，期待顧客從進入橘色涮涮屋用餐的每一刻，享有一制性的視覺美感。

橘色涮涮屋台中新光館位於新光三越中港店4樓，佔地近百坪，客席容納70席，延長營業時間至午夜，預期單月營業額近千萬。橘色涮涮屋表示，目前訂位到年底前都已客滿，店內開放三個月內訂位，目前2月仍有些許非餐期時段，顧客可把握機會。地址：台中市西屯區台灣大道三段301號4樓 (新光三越 台中中港店)、營業時間：11:30至23:30。

「您好，來吃我的肉！」知名火鍋品牌「肉多多」本月15日進駐豐原太平洋百貨，看準百貨人潮及消費力，肉多多首次在台中百貨商場展店，看重台中豐原周邊的餐飲消費商機，帶來更多的人潮及效益。肉多多火鍋店表示，目前到跨年前訂位已額滿，只開放現場候位。

為歡慶肉多多火鍋豐原太平洋店開幕，推出許多限定活動，在臉書留言標記好友就有機會抽中10盎司的肉品套餐，已經吸引千人共襄盛舉，另外還有「太百獨家專屬通關密語活動」，即日起至12月31日(五)，只要私訊粉絲專頁，就能教你如何免費獲得無骨鮮雞腿、虱目魚滑等好禮七選一，獎項超豐富。地址：台中市豐原區復興路2號8樓(豐原太平洋百貨)、營業時間：週一至週五 11:00至22:00 ，週六日、例假日10:30至22:00。

一蘭拉麵台中朝富店今天上午10點開幕，前三名進店貴賓可獲得非賣品「有田燒 一蘭謹製拉麵碗」乙個，昨已有民眾不畏寒流排隊，足見高人氣。記者黃仲裕／攝影
一蘭拉麵台中朝富店今天上午10點開幕，前三名進店貴賓可獲得非賣品「有田燒 一蘭謹製拉麵碗」乙個，昨已有民眾不畏寒流排隊，足見高人氣。記者黃仲裕／攝影
一蘭拉麵台中朝富店今天上午10點開幕。圖／一蘭拉麵提供
一蘭拉麵台中朝富店今天上午10點開幕。圖／一蘭拉麵提供
知名火鍋品牌「肉多多」本月15日進駐豐原太平洋百貨，看準百貨人潮及消費力，肉多多首次在台中百貨商場展店，盼帶來更多人潮及效益。圖／肉多多火鍋店提供
知名火鍋品牌「肉多多」本月15日進駐豐原太平洋百貨，看準百貨人潮及消費力，肉多多首次在台中百貨商場展店，盼帶來更多人潮及效益。圖／肉多多火鍋店提供
橘色涮涮屋台中新光館，佔地近百坪，客席至多容納70位。圖／橘色刷刷鍋提供
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橘色涮涮屋熱銷第一的美國 Prime 小牛排套餐售價1420元。圖／橘色刷刷鍋提供
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一蘭拉麵台中朝富店今天上午10點開幕，前三名進店貴賓可獲得非賣品「有田燒 一蘭謹製拉麵碗」乙個，昨已有民眾不畏寒流排隊，足見高人氣。記者黃仲裕／攝影
一蘭拉麵台中朝富店今天上午10點開幕，前三名進店貴賓可獲得非賣品「有田燒 一蘭謹製拉麵碗」乙個，昨已有民眾不畏寒流排隊，足見高人氣。記者黃仲裕／攝影
一蘭拉麵台中朝富店今天上午10點開幕，前三名進店貴賓可獲得非賣品「有田燒 一蘭謹製拉麵碗」乙個。圖／一蘭拉麵提供
一蘭拉麵台中朝富店今天上午10點開幕，前三名進店貴賓可獲得非賣品「有田燒 一蘭謹製拉麵碗」乙個。圖／一蘭拉麵提供
橘色刷刷鍋Prime等級小牛排，每塊皆手工剃除肉品多餘的油脂和筋膜，只為讓賓客嚐到入口即化的鮮嫩口感。圖／橘色刷刷鍋提供
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橘色刷刷鍋力邀台灣國際設計師汪俐伶重新設計制服，以全新形象偕台中新光館嶄新露面。圖／橘色刷刷鍋提供
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一蘭拉麵台中朝復店首次規劃寬敞伴手禮販賣區，採日本淺草店的屋台風作為設計，讓用餐民眾彷彿來到日本淺草店，一解不能出國旅遊之苦。圖／一蘭拉麵提供
一蘭拉麵台中朝復店首次規劃寬敞伴手禮販賣區，採日本淺草店的屋台風作為設計，讓用餐民眾彷彿來到日本淺草店，一解不能出國旅遊之苦。圖／一蘭拉麵提供
知名火鍋品牌「肉多多」本月15日進駐豐原太平洋百貨，看準百貨人潮及消費力，肉多多首次在台中百貨商場展店，盼帶來更多人潮及效益。圖／肉多多火鍋店提供
知名火鍋品牌「肉多多」本月15日進駐豐原太平洋百貨，看準百貨人潮及消費力，肉多多首次在台中百貨商場展店，盼帶來更多人潮及效益。圖／肉多多火鍋店提供
知名火鍋品牌「肉多多」本月15日進駐豐原太平洋百貨，看準百貨人潮及消費力，肉多多首次在台中百貨商場展店，盼帶來更多人潮及效益。圖／肉多多火鍋店提供
知名火鍋品牌「肉多多」本月15日進駐豐原太平洋百貨，看準百貨人潮及消費力，肉多多首次在台中百貨商場展店，盼帶來更多人潮及效益。圖／肉多多火鍋店提供

一蘭 肉多多 火鍋

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