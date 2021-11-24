日本「愛肌寧錠劑」主成分下降 640萬粒預防回收

衛福部食藥署今天公布，日本進口的維生素B群「愛肌寧錠劑」，因原廠監測主成分有下降趨勢，有7批共約640萬粒將於12月12日前預防性回收，購買的民眾可洽業者退換貨事宜。

衛生福利部食品藥物管理署今天發布產品回收訊息，大法貿易股份有限公司自日本進口的「愛肌寧錠劑」，批號為RLMA、RLUB、RLYB、LMYA、LASB、LAYA與LRUA的產品，因主成分有下降趨勢，故將預防性回收。

食藥署藥品組科長洪國登告訴中央社記者，「愛肌寧錠劑」屬於指示用藥，主要用於維生素B1、B5（泛酸鈣）、B6、B12及維生素E缺乏症，即俗稱的維生素B群，民眾在藥妝店即可購得。

洪國登說，因日本原廠在進行持續性安定性試驗時發現，上述批號的主成分含量有下降趨勢，目前仍合乎規定，但預期在效期內可能出現主成分過低情況，故啟動預防性回收。

洪國登表示，「愛肌寧錠劑」回收數量共約640萬粒，將於12月12日前完成回收作業，廠商並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

洪國登說，若民眾有購買「愛肌寧錠劑」上述批號產品，可向原購買地點或進口藥商大法貿易股份有限公司洽詢退換貨事宜。