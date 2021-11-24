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搶攻疫後出國潮 星宇日本福岡新航線即日起開賣

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
星宇航空今表示，將自明年2月17日起開闢桃園-福岡航線，即日起正式開賣。圖／星宇航空提供
星宇航空今表示，將自明年2月17日起開闢桃園-福岡航線，即日起正式開賣。圖／星宇航空提供

隨著疫情回穩，看準出國市場需求，星宇航空今表示，將自明年2月17日起開闢桃園-福岡航線，即日起正式開賣，這也是星宇航空繼東京、大阪後，再添日本新航線，初期將以每周一班飛航，明年3月1日起增為每週二班，並配合逐步開放的旅運需求陸續增班。

星宇航空表示，日本政府近期大幅放寬對外籍商務人士、留學生和技能實習生等實施的入境限制，讓受疫情影響管制一年多的台日邊境，再現開放𥌓光。展望2022年旅遊市場復甦，及今年底即將有2架A321neo新機交機投入運能，除規畫2月中旬開闢福岡航線外，也已積極評估陸續增闢日本新航線，以滿足更多旅客需求。

星宇航空表示，目前飛航澳門、檳城、曼谷、東京、大阪、新加坡、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉等航點，隨著疫情趨緩及各國限制鬆綁的腳步，彈性調整航班。

此外，也針對明年後疫情旅遊市場，推出「2022重載希望，跟著星宇出國去」機票限時優惠活動，即日起至12月14日，凡至星宇航空官網或各大合作旅行社購買台灣出發、出發日為2022年1月1日至12月4日之航班機票，皆可享有特別優惠折扣，且於2022年2月14日前更改行程，皆可不限次數免除改票手續費。詳情可參閱星宇航空官網 www.starlux-airlines.com。

疫情 航線 日本

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