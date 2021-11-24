創紀錄！噶瑪蘭3度授英國IWSC世界產區威士忌酒廠冠軍

英國IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽（International Wine & Spirit Competition）於10月底公布第三輪競賽結果，金車噶瑪蘭威士忌酒廠與來自美洲、歐洲、澳洲的蒸餾酒廠共同角逐，最終將「世界產區威士忌酒廠冠軍獎盃（Worldwide Whiskey Producer 2021）」的大獎帶回台灣，這是金車噶瑪蘭自2016年、2017年後，第3度抱回此項大獎。

酒款成績依據IWSC規定，評分95分以上將頒發金牌、98分以上方能授頒特金牌，金車噶瑪蘭今年度一舉拿下7面特金牌、8面金牌，「噶瑪蘭堡典單一麥芽威士忌」，更獲頒年度「世界產區威士忌冠軍獎盃（Worldwide Whisky Trophy）」殊榮。

金車噶瑪蘭酒廠與酒款除了於IWSC勇奪大獎外，也於英國WWA世界威士忌競賽（World Whiskies Awards）、英國ISC國際烈酒競賽 （nternational Spirits Challenge）、美國SFWSC舊金山世界烈酒競賽（San Francisco World Spirits Competition）、美國BTI國際烈酒評鑑 （Beverage Testing Institute）、日本TWSC東京烈酒競賽 （Tokyo Whisky & Spirits Competition）、英國WWM世界烈酒大師競賽（World Whisky Masters） 等指標性國際賽事中，受到許多肯定，今年抱回超過百面國際競賽金牌，包含10座世界級冠軍榮耀，再次刷新自我紀錄。

金車集團總經理李玉鼎表示，受到疫情影響，2021年對金車噶瑪蘭來說充滿挑戰：「我們在用桶策略上不斷自我挑戰，思考著如何能夠再突破、再創新，因此接下來幾年間，會有更多不同種類及特別的酒款帶給消費者驚喜；除了充滿挑戰，也是意義非凡的一年，今年是我們首次在一年內獲頒超過百面金牌，謝謝大家給予金車噶瑪蘭的肯定，這份榮譽也是屬於金車噶瑪蘭所有團隊成員的。」

金車噶瑪蘭源自一座百年酒廠的嚮往、打造一個威士忌新故鄉的夢想，於2005年正式建廠，成為台灣首座自行磨碎、糖化、發酵、蒸餾、熟成、調配的威士忌酒廠。堅守品質第一，用心將台灣宜蘭的純淨水源與特有風情釀進每一滴酒液之中，金車噶瑪蘭屢獲各大專業賽事肯定，至今累計榮獲超過600面金牌，銷往全球六十多個國家和地區，讓世界看見台灣堅強的釀酒實力，並持續將台灣的優質威士忌推向世界。

金車噶瑪蘭2021年獲頒10座世界級冠軍殊榮

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