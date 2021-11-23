佳士得香港秋拍 20、21世紀藝術下週登場 聚焦巴斯奇亞

佳士得（Christie’s）香港秋拍共9場拍賣將於11月25日起至12月3日於香港會議展覽中心登場，其中將於12月1至2日舉行的4場20及21世紀藝術日拍與晚拍，拍品總價值逾13億港元，囊括當今最受藏家喜愛的國際藝壇巨匠與新星。12月1日率先登場的為「20及21世紀藝術晚間拍賣：藝行者」主題拍賣及20及21世紀藝術晚間拍賣，以及12月2日的21世紀藝術日拍與20世紀藝術日拍。

重頭戲「藝行者」主題拍賣，以跨越藝術流派的豐富選品呈現大師傑作，從Gerhard Richter、到艾德里安格尼（Adrian Ghenie）藝術英雄主義精神的史詩 級鉅作，到常玉、趙無極，朱德群等留法藝術家，最後到喬納斯伍德（Jonas Wood）、Nicolas Party等當代藝術代表。