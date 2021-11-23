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佳士得香港秋拍 20、21世紀藝術下週登場 聚焦巴斯奇亞

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
本季領拍之作，尚米榭巴斯奇亞「Donut 復仇」，243.2 x 182.2公分，1982年作，估價1億4,000萬港元起。圖／佳士得提供
本季領拍之作，尚米榭巴斯奇亞「Donut 復仇」，243.2 x 182.2公分，1982年作，估價1億4,000萬港元起。圖／佳士得提供

佳士得（Christie’s）香港秋拍共9場拍賣將於11月25日起至12月3日於香港會議展覽中心登場，其中將於12月1至2日舉行的4場20及21世紀藝術日拍與晚拍，拍品總價值逾13億港元，囊括當今最受藏家喜愛的國際藝壇巨匠與新星。12月1日率先登場的為「20及21世紀藝術晚間拍賣：藝行者」主題拍賣及20及21世紀藝術晚間拍賣，以及12月2日的21世紀藝術日拍與20世紀藝術日拍。

重頭戲「藝行者」主題拍賣，以跨越藝術流派的豐富選品呈現大師傑作，從Gerhard Richter、到艾德里安格尼（Adrian Ghenie）藝術英雄主義精神的史詩 級鉅作，到常玉、趙無極，朱德群等留法藝術家，最後到喬納斯伍德（Jonas Wood）、Nicolas Party等當代藝術代表。

本季晚拍焦點為近年來在亞洲市場需求熱烈的藝術家尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）於1982年的鉅作「Donut 復仇」。今年3月締造亞洲拍賣史上最高價的西方藝術作品「戰士」亦是1982年作品。此畫作融合了巴斯奇亞溯源至古典大師、抽象表現主義、普普藝術及街頭藝術等眾多元素，畫面中央的人物既是藝術史中的聖人、救世主和國王，又同時融入黑人英雄特質與藝術家自我投射，別有趣味又具震撼力；拍前估價約1.4億港元起。

「藝行者」主題拍賣呈獻Gerhard Richter「抽象畫 747-1」，200 x 200公分，1991年作，估價1億2,800萬港元起。圖／佳士得提供
「藝行者」主題拍賣呈獻Gerhard Richter「抽象畫 747-1」，200 x 200公分，1991年作，估價1億2,800萬港元起。圖／佳士得提供
Pablo Picasso「戴帽男子」，1964年作，91.4 x 64.8公分，估價4,800萬港元起。圖／佳士得提供
Pablo Picasso「戴帽男子」，1964年作，91.4 x 64.8公分，估價4,800萬港元起。圖／佳士得提供
12月1日晚拍推出的George Condo「放空」，133.3 x 110.5公分，2014-2015 年作，2,000萬港元起。圖／佳士得提供
12月1日晚拍推出的George Condo「放空」，133.3 x 110.5公分，2014-2015 年作，2,000萬港元起。圖／佳士得提供
領銜20世紀藝術日拍的常玉「無題（粉紅繡球花）」，73.5 x 50.5公分，1934年作，1,000萬港元起。圖／佳士得提供
領銜20世紀藝術日拍的常玉「無題（粉紅繡球花）」，73.5 x 50.5公分，1934年作，1,000萬港元起。圖／佳士得提供
常玉 「紅色背景的百合花」，1940年代作，91 x 50公分，估價1億港元起。圖／佳士得提供
常玉 「紅色背景的百合花」，1940年代作，91 x 50公分，估價1億港元起。圖／佳士得提供
12月2日21世紀日拍推出奈良美智及杉戸洋「White Light」和「White Night」共兩件，每件79 x 65公分，2004年作，2,800萬港元起。圖／佳士得提供
12月2日21世紀日拍推出奈良美智及杉戸洋「White Light」和「White Night」共兩件，每件79 x 65公分，2004年作，2,800萬港元起。圖／佳士得提供
「藝行者」主題拍賣呈獻Adrian Ghenie「75歲的查爾斯達爾文」，200 x 270公分，2014年作，估價3,200萬港元起。圖／佳士得提供0,000
「藝行者」主題拍賣呈獻Adrian Ghenie「75歲的查爾斯達爾文」，200 x 270公分，2014年作，估價3,200萬港元起。圖／佳士得提供0,000

香港 佳士得

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