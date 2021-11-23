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佳士得香港秋拍 20、21世紀藝術下週登場 聚焦巴斯奇亞
佳士得（Christie’s）香港秋拍共9場拍賣將於11月25日起至12月3日於香港會議展覽中心登場，其中將於12月1至2日舉行的4場20及21世紀藝術日拍與晚拍，拍品總價值逾13億港元，囊括當今最受藏家喜愛的國際藝壇巨匠與新星。12月1日率先登場的為「20及21世紀藝術晚間拍賣：藝行者」主題拍賣及20及21世紀藝術晚間拍賣，以及12月2日的21世紀藝術日拍與20世紀藝術日拍。
重頭戲「藝行者」主題拍賣，以跨越藝術流派的豐富選品呈現大師傑作，從Gerhard Richter、到艾德里安格尼（Adrian Ghenie）藝術英雄主義精神的史詩 級鉅作，到常玉、趙無極，朱德群等留法藝術家，最後到喬納斯伍德（Jonas Wood）、Nicolas Party等當代藝術代表。
本季晚拍焦點為近年來在亞洲市場需求熱烈的藝術家尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）於1982年的鉅作「Donut 復仇」。今年3月締造亞洲拍賣史上最高價的西方藝術作品「戰士」亦是1982年作品。此畫作融合了巴斯奇亞溯源至古典大師、抽象表現主義、普普藝術及街頭藝術等眾多元素，畫面中央的人物既是藝術史中的聖人、救世主和國王，又同時融入黑人英雄特質與藝術家自我投射，別有趣味又具震撼力；拍前估價約1.4億港元起。
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