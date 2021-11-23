寶格麗 X MB&F聯名女性珠寶表！像極了繽紛彩色小宇宙

發源於義大利羅馬的寶格麗（BVLGARI），擁有世界上少數頂級的製表工坊，代表作包括屢破世界超薄紀錄的Octo Finissimo系列表款，同時也是世界上少數兼長頂級珠寶的品牌，以大膽創意駕馭各種繽紛的彩色寶石而聞名。MB&F是由瑞士鐘表創意金頭腦Maximilian Büsser於2005年創立的「藝術與微工程實驗室」，全名為Maximilian Büsser & Friends，顧名思義，擅長與各界頂尖人士合作，可以說是當今獨立製表品牌的翹楚。如今，這兩個看似定位與行事風格全然不同的品牌，竟會推出聯名合作？

寶格麗腕表創意總監Fabrizio Buonamassa Stigliani與Maximilian Büsser在5年前在杜拜鐘表展時相識，進而發展出合作的想法。全新FlyingT Allegra薈萃雙方各自的經典 ─ 寶格麗大膽鮮明的蛋面切割彩色寶石工藝，以及MB&F專為女性創作的3D立體款Legacy Machine FlyingT飛行陀飛輪。

2019年時首度推出的Legacy Machine FlyingT，以Max Büsser妻子Tiffany的名字首字母「T」命名，同時代表置於表盤中央捨棄平放、改為垂直同軸設計的飛行陀飛輪（Tourbillon），也是整只腕表最聚焦的中心亮點。設置於7點鐘位置的表盤更貼心地傾斜50度，因此僅有配戴者本人看得到時間，這獨樹一幟的設計，來自於精彩的鐘表工藝與創新發想。